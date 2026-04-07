El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el pago de un nuevo extra que se liquida en el inicio del nuevo ciclo lectivo. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, que se suele liquidar en marzo, pero que Capital Humano anunció que se puede recibir durante todo el año mientras los beneficiarios cumplan los requisitos. La Ayuda Escolar Anual está destinada a los beneficiarios de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y asciende a los $ 85.000 tras el último aumento que decidió incorporar el Gobierno. Mediante la Resolución 78/2026, la cartera a cargo de Sandra Petovello, revalidó el monto total de este apoyo económico que reciben por única vez en el año los titulares del SUAF. Su objetivo es acompañar a todos los niños y adolescentes en el inicio del calendario escolar. Cada año, el organismo previsional liquida esta asistencia a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo. Con los valores actualizados para 2026, el beneficio alcanza los $ 85.000 por cada hijo, una suma que busca aliviar el impacto económico de la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos. El organismo informó el monto actualizado por hijo para este año, las condiciones vigentes y los plazos clave para cobrar el beneficio que incluyen entre los requisitos obligatorios la presentación del certificado de alumno regular. Una vez realizado el trámite con ese documento, se contabilizan 60 días hasta el cobro de la prestación. Sin embargo, ANSES suele realizar una liquidación masiva entre febrero y marzo, que coincide con el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, los beneficiarios que presenten el Certificado Escolar durante el año, no pierden el derecho, sino que el pago se acredita una vez aprobado el trámite. El pago está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares del sistema SUAF cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas. No podrán acceder quienes no cumplan con estas condiciones, ya que es clave pertenecer a un grupo vulnerable para recibir la asistencia. El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en ciclos lectivos anteriores. Se realiza a través de Mi ANSES: Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.