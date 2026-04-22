El Gobierno de la provincia del Chaco anunció la implementación de un anticipo de aguinaldo destinado a los trabajadores estatales, con el objetivo de brindar alivio económico para organizar los gastos con mayor previsión. De esta forma, los empleados estatales chaqueños tendrán la posibilidad de cobrar una parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) antes del mes de junio, fecha en la que habitualmente se deposita el primer medio aguinaldo del año. Desde el pasado lunes 20 de abril, algunos trabajadores ya pueden acceder a este anticipo, que funciona como una opción voluntaria para adelantar una parte de este ingreso extra sin necesidad de esperar el cobro habitual. Pueden acceder a esta opción los empleados públicos de la provincia del Chaco, el personal de empresas estatales y los clientes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH). La medida tiene como finalidad aliviar gastos inmediatos y fomentar el consumo en la economía local. La adhesión es completamente voluntaria, por lo que cada trabajador decide si solicita o no el anticipo, según sus necesidades financieras. Este mecanismo funciona como un crédito de rápida disponibilidad. En la práctica, el banco adelanta una parte del aguinaldo y luego descuenta ese monto cuando se efectúa el pago formal del SAC junto al sueldo de junio. El anticipo está diseñado como un préstamo ágil, destinado exclusivamente a trabajadores del sector público. Una vez realizada la solicitud y aprobada la operación, el dinero se acredita de manera rápida en la cuenta del solicitante. El trámite para acceder al anticipo de aguinaldo es simple y se realiza por canales digitales. El préstamo puede gestionarse a través de NBCH24 Online Banking, la aplicación oficial del banco o desde los cajeros automáticos. Desde la plataforma digital es posible simular el crédito para conocer el monto disponible. El sistema está habilitado las 24 horas, todos los días, y la acreditación es inmediata cuando se realiza de forma online. En el caso de las solicitudes efectuadas por cajero automático, el dinero se acredita dentro de un plazo de hasta 48 horas. El Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas al año: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada uno de estos pagos equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada semestre. La primera cuota se abona en la última jornada laboral de junio, mientras que la segunda se paga en la última jornada laboral de diciembre. Cuando un trabajador no cumple el semestre completo, el aguinaldo se calcula de manera proporcional al tiempo trabajado.