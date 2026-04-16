Acceder a un crédito hipotecario en Argentina exige cumplir con una serie de condiciones básicas que los bancos consideran indispensables. Más allá de las diferencias entre entidades bancarias, existen requisitos generales que se repiten en todo el sistema y funcionan como el primer filtro para quienes buscan financiar la compra de una vivienda. En todos los bancos, sin excepción, se exige cumplir con estas condiciones generales: Estos son los requisitos formales mínimos para poder iniciar cualquier solicitud. Uno de los pilares del crédito hipotecario es demostrar capacidad de generar ingresos de manera sostenida: Otro requisito transversal en el sistema financiero es la estabilidad laboral: Este punto busca asegurar que los ingresos no sean temporales o inestables. Es uno de los criterios más importantes y comunes en todos los bancos: Este cálculo define cuánto dinero te pueden prestar. Todas las entidades revisan tu comportamiento financiero: Un mal historial crediticio es uno de los principales motivos de rechazo. Aunque no siempre figura como “requisito” formal, es una condición indispensable: Sin este capital inicial, no es posible concretar la operación. El inmueble también debe cumplir ciertos criterios básicos: El crédito siempre se aprueba en función de esa evaluación. En 2026, la mayoría de los préstamos hipotecarios en Argentina comparten estas características: Tené en cuenta que cumplir con estas condiciones no garantiza la aprobación automática, pero sí es el punto de partida obligatorio para cualquier persona que quiera financiar la compra de una vivienda en Argentina.