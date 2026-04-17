El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.726) confirmó que procederá a la destrucción masiva de expedientes de quienes figuraban como deudores. Sin embargo, existe una fecha límite vital para quienes necesiten recuperar documentos originales antes de que pasen por la trituradora. Este “borrón y cuenta nueva” administrativo significa que el rastro de papel de miles de obligaciones financieras saldadas dejará de existir. Sin embargo, la medida esconde un vencimiento crucial para los que busquen recuperar documentación original. La disposición es clara y no aplica para todos los deudores. El beneficio de ver desaparecer su legajo físico es exclusivo para: Se trata de obligaciones antiguas, muchas de ellas derivadas del Banco Provincia u otros entes provinciales, que ya tienen más de una década de haber sido saldadas. El objetivo del organismo es depurar sus archivos de documentación que ya cumplieron su plazo legal de guarda. Aunque la destrucción de los papeles puede sonar a alivio, para muchos puede ser un dolor de cabeza si no actúan a tiempo. El expediente físico a menudo contiene documentos originales, boletos de compra-venta, cancelaciones de hipotecas o embargos que, si se pierden, pueden complicar trámites futuros. Por eso, el Fideicomiso estableció una fecha límite inamovible: Después de ese día, el organismo no se hará responsable por la pérdida de papeles que podrían ser vitales para demostrar la inexistencia de una deuda ante un eventual error administrativo o juicio “fantasma”. Si cancelaste una deuda vieja en la Provincia antes de 2016 y querés recuperar tus papeles, el Fideicomiso habilitó dos vías de consulta: