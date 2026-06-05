El haber básico ascenderá a $ 800.000 para la jubilación mínima provincial de Córdoba. Foto: Magnific.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decretó una mejora en la jubilación mínima provincial. En virtud de esta decisión, el haber básico ascenderá a $ 800.000, beneficiando así a aquellos de ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto económico desafiante a nivel nacional. A raíz de esta disposición, los haberes jubilatorios mínimos en la provincia de Córdoba se encuentran entre los más elevados del país.

Celebran los jubilados: a partir de ahora la mínima será de $ 800.000 y alcanzará a todo este grupo (foto: archivo).

Aumento de la jubilación mínima en Córdoba

El aumento prioriza a los jubilados que menos ganan y que más requieren un refuerzo en sus ingresos mensuales. Esta medida forma parte de una estrategia provincial orientada a sostener el sistema previsional.

En este contexto, Martín Llaryora manifestó: “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, en referencia a los planteos sobre el traspaso a la Nación.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que esta decisión implica un esfuerzo fiscal significativo. El objetivo radica en garantizar previsibilidad y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del sistema.

Festejan los jubilados: a partir de ahora la mínima será de $ 800.000 y prevalecerá para todo este conjunto.

Córdoba y la restitución del 82% móvil

En un acto meses atrás, Martín Llaryora confirmó que la provincia avanza en la restitución del 82% móvil para un mayor número de jubilados antes de fin de año.

Según datos de la administración gubernamental cordobesa, en diciembre de 2025 cerca de 50.000 jubilados recuperaron dicho porcentaje. A su vez, otros 10.000 jubilados dejaron de realizar el aporte extraordinario del 20% establecido en la ley previsional vigente.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados ANSES en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos pertinente a los jubilados durante el mes de junio:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas