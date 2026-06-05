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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decretó una mejora en la jubilación mínima provincial. En virtud de esta decisión, el haber básico ascenderá a $ 800.000, beneficiando así a aquellos de ingresos más bajos dentro del sistema previsional.
La iniciativa tiene como objetivo reforzar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto económico desafiante a nivel nacional. A raíz de esta disposición, los haberes jubilatorios mínimos en la provincia de Córdoba se encuentran entre los más elevados del país.
Aumento de la jubilación mínima en Córdoba
El aumento prioriza a los jubilados que menos ganan y que más requieren un refuerzo en sus ingresos mensuales. Esta medida forma parte de una estrategia provincial orientada a sostener el sistema previsional.
En este contexto, Martín Llaryora manifestó: “Mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”, en referencia a los planteos sobre el traspaso a la Nación.
Desde el Gobierno provincial resaltaron que esta decisión implica un esfuerzo fiscal significativo. El objetivo radica en garantizar previsibilidad y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del sistema.
Córdoba y la restitución del 82% móvil
En un acto meses atrás, Martín Llaryora confirmó que la provincia avanza en la restitución del 82% móvil para un mayor número de jubilados antes de fin de año.
Según datos de la administración gubernamental cordobesa, en diciembre de 2025 cerca de 50.000 jubilados recuperaron dicho porcentaje. A su vez, otros 10.000 jubilados dejaron de realizar el aporte extraordinario del 20% establecido en la ley previsional vigente.
Cuándo cobran los jubilados y pensionados ANSES en junio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos pertinente a los jubilados durante el mes de junio:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio