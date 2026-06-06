Qué impuestos proponen eliminar y cuáles reemplazaría: el mapa de la reforma tributaria recomendada
Dos informes coinciden en que el sistema impositivo argentino es complejo, ineficiente y castiga la producción nacional. Cuáles son los tributos que deberían desaparecer, por qué son considerados “distorsivos” y qué esquema proponen para reemplazarlos sin perder recaudación.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 6 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.