Diciembre es un mes clave para los trabajadores, ya que se acredita la segunda cuota del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). La ley explica que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses y tiene una fecha límite para la acreditación.

Hasta cuándo me pueden pagar el aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo especifica que la segunda cuota del aguinaldo debe ser pagada hasta el 18 de diciembre de cada año. Sin embargo, existe un plazo de gracia que contempla una extensión de cuatro días, por lo que el empleador tendrá tiempo de hacer el pago hasta el miércoles 24 de diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para poder saber cuánto corresponde de aguinaldo se debe tomar el mejor sueldo cobrado en los últimos seis meses (entre julio y diciembre). Se debe incluir ciertos ítems como el salario básico, las horas extras, las comisiones y todo otro concepto remunerativo.

En caso se haya trabajado menos de 6 meses, se deberá acreditar un proporcional. La fórmula para el cálculo debe ser: mejor sueldo cobrado en los últimos 6 meses/180 y multiplicado por los días trabajados.

Qué hago si no me pagan el aguinaldo

En caso el empleador no lo acredite al vencimiento del plazo de gracia (24 de diciembre), existen dos formas de reclamo: