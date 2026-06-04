El valor de este beneficio depende del salario, el tiempo trabajado y otros factores definidos por la legislación laboral vigente.

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La llegada de junio trae consigo una de las fechas más esperadas por los trabajadores formales en Colombia. Además del salario mensual, las empresas deben realizar el pago de la prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026, una prestación social obligatoria que beneficia a millones de empleados en todo el país.

Para quienes devengan el salario mínimo, este desembolso puede representar un alivio significativo para enfrentar gastos, saldar deudas o fortalecer el presupuesto familiar.

¿De cuánto será la prima de junio 2026 para quienes ganan el salario mínimo?

Los trabajadores que reciben el salario mínimo legal vigente y laboraron durante todo el primer semestre del año tendrán derecho a una prima cercana a los $1.000.000.

El cálculo toma como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, al que se suma el auxilio de transporte de $249.095. En total, la base de liquidación alcanza los $2.000.000.

Al aplicar la fórmula establecida por la legislación laboral para los seis meses trabajados entre enero y junio, el resultado corresponde a una prima aproximada de un millón de pesos para quienes completaron el semestre sin interrupciones.

Salario mínimo y aguinaldo 2026: ¿cuánto cobrarán los trabajadores durante junio? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se calcula la prima de servicios en Colombia durante 2026?

La prima de servicios equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

Para determinar cuánto corresponde en junio, se utiliza la siguiente fórmula:

Salario mensual x días trabajados ÷ 360

Un trabajador que haya laborado los 180 días del semestre con una base salarial de $2.000.000 obtendría el siguiente resultado:

$2.000.000 x 180 ÷ 360 = $1.000.000

Si la persona trabajó menos tiempo, el valor se reduce proporcionalmente según los días efectivamente laborados.

¿Cuánto recibe un trabajador que no completó todo el semestre?

No todos los empleados laboran los seis meses completos. En esos casos, la prima se liquida de manera proporcional.

Por ejemplo, una persona que comenzó a trabajar en abril y acumuló 90 días de servicio durante el semestre tendría derecho a:

$2.000.000 x 90 ÷ 360 = $500.000

Este mismo criterio aplica para cualquier trabajador que haya ingresado durante el semestre o haya tenido períodos no remunerados que afecten el cálculo de la prestación.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de junio 2026?

La normativa laboral colombiana establece que tienen derecho a la prima de servicios todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral.

Entre ellos se encuentran:

Empleados del sector privado .

Trabajadores con contrato a término fijo.

Trabajadores con contrato a término indefinido.

Empleados del servicio doméstico.

Conductores de servicio familiar.

Trabajadores rurales y de fincas.

La ampliación de este beneficio a algunos sectores fue posible gracias a cambios normativos que fortalecieron la protección de los derechos laborales en Colombia.

¿Quiénes no reciben la prima de servicios en Colombia?

Existen algunos grupos de trabajadores que no están cobijados por esta prestación social.

No reciben prima de servicios:

Contratistas por prestación de servicios.

Trabajadores independientes.

Aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje.

La razón es que estas modalidades no generan una relación laboral subordinada en los términos establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no dan lugar al reconocimiento de prestaciones sociales.

¿Hasta cuándo tienen plazo las empresas para pagar la prima de junio 2026?

Las empresas deberán realizar el pago de la prima de servicios a más tardar el 30 de junio de 2026.

Aunque muchas organizaciones optan por consignarla antes de esa fecha, la ley fija ese día como el límite máximo para cumplir con la obligación.

Los trabajadores pueden verificar el pago a través de su comprobante de nómina o de la consignación realizada por el empleador.

¿Qué pasa si una empresa no paga la prima de junio?

El incumplimiento en el pago de la prima puede generar consecuencias económicas para el empleador.

Además de las sanciones administrativas que pueden imponer las autoridades laborales, la empresa podría verse obligada a reconocer indemnizaciones derivadas del retraso en el cumplimiento de esta obligación.

Por esta razón, especialistas en derecho laboral recomiendan a los trabajadores revisar que el pago se efectúe dentro de los plazos establecidos y conservar los soportes correspondientes.