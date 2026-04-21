Un importante sistema meteorológico comenzará a impactar sobre distintas zonas de Jujuy y podría provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento durante al menos 48 horas consecutivas. Según las proyecciones meteorológicas, el fenómeno se desarrollará de manera persistente, con precipitaciones que podrían acumularse rápidamente y generar complicaciones en calles, rutas y zonas con drenaje deficiente. Las áreas que podrían sentir con mayor intensidad el avance del temporal son: En estos lugares se esperan lluvias de variada intensidad, con momentos de tormentas fuertes acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar velocidades importantes. Los pronósticos anticipan un patrón de inestabilidad prolongado, con abundante humedad y condiciones favorables para que las tormentas se regeneren sobre las mismas áreas. Esto puede provocar acumulaciones de agua en poco tiempo y aumentar el riesgo de anegamientos, especialmente en sectores urbanos, caminos de tierra y zonas bajas. Además, no se descarta la caída de granizo aislado y períodos de lluvia moderada entre los momentos de mayor intensidad, lo que impediría que las zonas afectadas puedan drenar completamente el agua acumulada. Frente a este escenario, se aconseja: El fenómeno podría extenderse durante buena parte de la semana, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones sobre las zonas afectadas y la evolución del temporal.