El próximo mes de mayo 2026, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán sus haberes con aumento y un calendario “corrido” a causa de los feriados. Es que el viernes 1° de mayo, tal como ocurre todos los años, será feriado por el Día del Trabajador, mientras que el lunes 25 de mayo también será feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. De esta forma, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (AUH y AUE) de ANSES verá variaciones en mayo. A continuación, el detalle de los nuevos montos y el cronograma completo por terminación de documento. Este mes, todas las prestaciones previsionales recibirán un ajuste del 3,4%, conforme al último dato de inflación de marzo 2026. Así, con el nuevo ajuste correspondiente a abril, la jubilación mínima pasará a ser de $ 393.174,10. En caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $ 70.000, el monto total ascendería a $ 463.174,10. De esta forma, los valores estimados para los titulares de ANSES en mayo quedarían de la siguiente manera: Es importante tener en cuenta que el bono de $ 70.000 se paga de forma proporcional para aquellos que superan la mínima, hasta alcanzar el tope de $ 463.174,10. El actual sistema de actualización fue establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó el mecanismo trimestral por incrementos mensuales vinculados al IPC. El objetivo oficial es evitar que los ingresos pierdan tanto terreno frente a la inflación. En mayo 2026, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes en las siguientes fechas: