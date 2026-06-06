Créditos hipotecarios: la calculadora que te estima la cuota, el anticipo y el ingreso mínimo de 38 bancos

El medio aguinaldo o el bono empresario son, en el fondo, un reconocimiento que se traduce en un ingreso extraordinario disponible y las decisiones que se toman sobre él pueden hablar de algo más que inversión y ahorro: explican mucho de la salud financiera de las personas.

Se trata de un ingreso que suele alterar de manera significativa el presupuesto mensual. Justamente por eso, también es uno de los momentos del año en que más decisiones financieras se toman de manera impulsiva.

La tentación suele ser inmediata. Comprar dólares, aprovechar una oportunidad de inversión, hacer un plazo fijo o incluso destinar el dinero a un consumo postergado . Sin embargo, especialistas en finanzas personales recomiendan detenerse antes de llegar a esa instancia y revisar una variable que muchas veces queda fuera de la ecuación.

Parar en el mecánico antes de la luz verde inversora

El consejo puede parecer sencillo, pero no deja de ser necesario repetirlo: los intereses generados por deudas, en especial en casos de mora y pago mínimo de la tarjeta , suelen ser mucho más altos que los rendimientos que ofrecen las inversiones tradicionales.

Antes de invertir suele ser siempre más eficiente cancelar deuda cara. El consejo parece contraintuitivo en un contexto donde abundan las recomendaciones sobre acciones, dólares, fondos comunes o instrumentos de renta fija.

Sin embargo, cuando se comparan las tasas, la matemática suele inclinar la balanza hacia otro lado.

La foto del sistema financiero ayuda a entender por qué ese consejo gana relevancia. La mora de las familias viene creciendo con fuerza en los créditos al consumo y ya encendió alertas entre bancos, billeteras y analistas.

Los números muestran que el problema dejó de ser marginal. Según la información del Banco Central, la irregularidad del crédito a familias en entidades financieras pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 11,5% en marzo de 2026, con un anticipo de abril que ya mostraba un nivel cercano al 12%, el registro más elevado desde la crisis de 2001.

El deterioro es todavía más visible en proveedores no financieros, fintech y billeteras virtuales, donde la mora escaló hasta 30,7%.

El propio Fondo Monetario Internacional incluyó esta tendencia entre los riesgos que sigue de cerca y advirtió sobre el aumento de los préstamos morosos en un contexto de salarios reales todavía débiles y mayor utilización del crédito para sostener gastos corrientes.

No se trata solamente de gente que deja de pagar. También aparece un uso cada vez más extendido del crédito para sostener gastos corrientes, refinanciar consumos anteriores o patear vencimientos hacia adelante.

La trampa del pago mínimo

El caso más claro es el pago mínimo de la tarjeta. A primera vista, parece una solución: permite seguir al día, evita caer en mora y libera algo de dinero para el mes. Pero en realidad sólo posterga el problema.

El saldo que no se paga se refinancia a tasas mucho más altas que las que ofrecen las inversiones tradicionales. Por eso, la deuda empieza a crecer incluso cuando la persona siente que está cumpliendo.

Un ejemplo simple permite verlo. Si una persona debe $500.000 en la tarjeta y paga sólo el mínimo, puede reducir el esfuerzo inicial, pero el resto del saldo empieza a generar intereses.

Si al mes siguiente vuelve a pagar el mínimo y además suma nuevos consumos, la deuda deja de ser un monto fijo y se convierte en una bola de nieve: cada resumen trae intereses sobre intereses, menos límite disponible y una cuota cada vez más difícil de cancelar.

En la práctica, muchas personas terminan atrapadas en una situación donde pagan todos los meses pero el capital original apenas se reduce. La sensación es que la deuda está siendo atendida, aunque financieramente ocurre lo contrario.

De hecho, si una deuda de $500.000 queda refinanciada a una tasa nominal anual del 120% y el titular paga de manera reiterada apenas el 5% del saldo, el resultado puede ser demoledor. El monto abonado no alcanza a compensar los intereses generados y la deuda se vuelve extremadamente difícil de reducir. El crédito deja de ser una herramienta financiera para transformarse en una carga permanente.

La inversión que siempre gana

La pregunta entonces deja de ser dónde invertir el aguinaldo o el bono y pasa a ser otra: cuánto cuesta mantener viva una deuda. Esa comparación suele ofrecer una respuesta más clara que cualquier ranking de inversiones.

La comparación con una inversión conservadora suele ser contundente.

Una cuenta remunerada, un plazo fijo o un fondo común pueden ofrecer rendimiento, pero difícilmente compensen el costo de una tarjeta refinanciada o de un préstamo personal caro.

Supongamos dos personas que reciben un ingreso extraordinario de $1 millón. Una decide colocarlo en una inversión conservadora. La otra utiliza ese dinero para cancelar una deuda costosa.

Aunque ninguna de las dos recibe más dinero de manera inmediata, la segunda mejora mucho más rápido su situación financiera porque deja de pagar intereses futuros.

En esos casos, usar parte del aguinaldo o del bono para cancelar deuda equivale a obtener una rentabilidad inmediata: no porque ingrese dinero nuevo, sino porque se deja de perder plata todos los meses.