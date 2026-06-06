Argentina se consolidó como el tercer exportador agrícola mundial durante la campaña 2024/25. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el país exportó el año pasado 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas. Este volumen solo fue superado por Brasil, con 174,2 millones de toneladas, y Estados Unidos, con 170,6 millones de toneladas.

En ese sentido, la entidad destacó el aporte del Gran Rosario, que logró una marca histórica al posicionarse como el mayor complejo portuario granario del mundo.

Con un total embarcado de 75,7 millones de toneladas embarcadas de granos, aceites y subproductos, el complejo superó al distrito aduanero de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), que despachó 74,8 Mt, y al puerto brasileño de Santos (San Pablo), que ocupó el tercer lugar con 60 Mt.

“La región concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75% del total nacional”, remarcó el relevamiento.

Con una extensión de 70 kilómetros sobre la ribera del Río Paraná, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, el Gran Rosario concentra 30 terminales portuarias. De este total, 18 despachan productos agroindustriales que generan casi uno de cada tres dólares que ingresan al país por exportaciones de bienes.

De esta forma, el primer puesto mundial del nodo santafesino representa una fuerte recuperación tras años donde la baja producción agrícola habían relegado a la región al segundo puesto. En 2023, año de la histórica sequía, había caído incluso al tercer lugar.

País Toneladas exportadas 2024/25 Brasil 174,2 Estados Unidos 170,6 Argentina 97,5 Rusia 61,9 Canadá 59,1 Ucrania 55,9 Australia 40,3 India 28,8 Paraguay 14,4 Kazajistán 14,3

Soja: el complejo estrella

La soja fue uno de los grandes motores de este liderazgo. Durante 2025, el Gran Rosario se ubicó como el segundo nodo exportador mundial de este producto, con 40,9 millones de toneladas. Esta cifra supera los 35 Mt del año previo y coloca a la región solo por debajo del puerto de Santos, pero por encima de Nueva Orleans.

Este crecimiento estuvo impulsado por una buena oferta exportable y el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que favoreció los despachos de poroto de soja argentina durante la segunda mitad del año. A esto se le sumó los embarques habituales de aceite y harina de soja, que incluye al principal producto de exportación de la economía argentina.

Maíz y Trigo: los dos cultivos que ganan terreno global

En lo que respecta al maíz, el Gran Rosario también se destacó como un actor de peso internacional. Con 22,8 millones de toneladas embarcadas, el nodo santafesino se posicionó como el segundo puerto global en despachos del cereal, solo por detrás del distrito de Nueva Orleans.

Puertos País Toneladas totales Gran Rosario, SF ARG 75.657.255 New Orleans, LA EE.UU. 74.835.792 Porto De Santos, SP BRA 59.999.048 Belém, PA BRA 32.248.371 Columbia-Snake, OR EE.UU. 31.065.697 Porto De Paranaguá, PR BRA 26.875.376 Irf São Luís, MA BRA 18.675.265 Porto De Rio Grande, RS BRA 17.176.268 Salvador, BA BRA 12.998.937 Bahía Blanca, BA ARG 12.991.920 Seattle, WA EE.UU. 12.304.149

El informe destacó que el volumen de maíz despachado por el Gran Rosario superó incluso el total exportado por Ucrania, que ocupa el cuarto lugar entre los exportadores mundiales de este cereal.

Por su parte, el complejo trigo aportó 8,8 millones de toneladas y se ubicó en el segundo puesto, por detrás del sistema Columbia-Snake de Estados Unidos con 11.9 millones de toneladas.

El Gran Rosario se consolidó como el principal nodo portuario agroexportador del planeta.

El informe aclaró que zonas portuarias de potencias trigueras como Rusia o Australia podrían haber superado este volumen, dada la escala de esos países en el mercado del cereal.

La combinación de una buena producción de soja y maíz, sumada a una capacidad de molienda a gran escala, devolvieron al Gran Rosario su estatus de líder mundial.

La región no solo consolida su posición frente a los gigantes del norte y el sur, sino que reafirma a la Argentina entre los principales actores de la exportación agrícola.