Este sábado, 6 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2063 (Casamiento).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 6 de junio

1° 2063 11° 2410 2° 9098 12° 0653 3° 6676 13° 3866 4° 5304 14° 3464 5° 0632 15° 8215 6° 3681 16° 0418 7° 2644 17° 5079 8° 1445 18° 1278 9° 9546 19° 0418 10° 2349 20° 8615

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con casamiento suele simbolizar compromiso, unión y un nuevo comienzo. Puede indicar deseo de estabilidad o la integración de aspectos de tu vida.

También puede reflejar ansiedad por expectativas o miedo al compromiso, según cómo te sientas en el sueño. El contexto —con quién te casas y el ambiente— matiza el significado.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.