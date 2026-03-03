Las papas fritas son un clásico y un plato tan delicioso como característico, pero que muchas personas intentan evitarlas para no consumir elementos hechos a base de una fritura. Sin embargo, existe una técnica que permite hacer las clásicas papas fritas de una manera más liviana e igual de crocante por fuera y tierna por dentro sin necesidad de sumergirlas en aceite ni resignar sabor. Gracias a la air fryer o freidora de aire, se pueden hacer unas papas fritas que quedan prácticamente idénticas a las originales, pero de una forma mucho más saludable. Para esto, existe una técnica muy poco conocida que garantiza un resultado fabuloso, con unas papas fritas súper doradas, con el punto justo de cocción y crocantes. El secreto, por su parte, se basa en el remojo previo y el control de temperatura, dos detalles que marcan la diferencia entre unas papas comunes y unas irresistibles listas en pocos minutos. Además de las papas fritas, la air fryer permite preparar una tortilla de papa práctica y con menor contenido graso, evitando el uso excesivo de aceite y la necesidad de dar vuelta la preparación en una sartén tradicional. Asimismo, esta versión conserva la textura jugosa en el interior y logra una superficie dorada gracias a la cocción pareja que ofrece el aire caliente en circulación constante.