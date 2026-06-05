Receta electrónica para medicamentos: qué cambia para farmacias y usuarios con la nueva resolución del Gobierno
Una resolución del Ministerio de Salud avanza en la digitalización de las recetas médicas y del proceso de dispensa. Las farmacias deberán adaptar sus sistemas y se habilita el uso de credenciales digitales para retirar medicamentos.
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