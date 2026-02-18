Los churros son un clásico argentino y comerlos acompañados de unos mates en la playa es una de las tradiciones más longevas de nuestro país. Sin embargo, muchas personas intentan evitarlos ya que la receta original lleva harina y una fritura para la cocción, lo cual hace que sean un alimento elevado en calorías. No obstante, existe una versión que permite hacer los clásicos churros pero sin utilizar harina y sin tener que freírlos, conservando el típico sabor de los de la playa. Para poder hacer los churros saludables e igual de deliciosos será importante contar con una serie de ingredientes y seguir al pie de la letra los pasos que permitirán obtener un resultado que no tiene nada que envidiarle a los de la receta clásica. Destacados por su masa crocante por fuera y suave por dentro, los churros hacen que sean una combinación perfecta para acompañar los mates de la tarde y para hacer esta versión saludable es importante contar con estos elementos: