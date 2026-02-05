Preparar los buñuelos de acelga de toda la vida es posible, pero sin tener que usar harina ni cocinarlos en aceite. Las recetas saludables están cada vez más presentes en el menú diario de comidas y las versiones más “fit” de las clásicas preparaciones han ganado un papel de máximo protagonismo en las cocinas. Los buñuelos de acelga son un clásico y su popularidad se atribuye al notable sabor que poseen, la textura crocante que logran y los beneficios nutricionales que aportan al organismo. Existe una receta que permite la preparación de este auténtico manjar sin necesidad de recurrir a la harina durante la mezcla ni a la fritura en la cocción. Para elaborar buñuelos de acelga saludables, se requerirán los siguientes ingredientes: En primer lugar, es fundamental hervir la acelga y permitir que repose para eliminar el exceso de agua. Posteriormente, se debe picar y almacenar en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente. En una sartén de teflón o de otro material adecuado, se procederá a sofreír la cebolla y la zanahoria, la cual debe ser picada en corte brunoise. A continuación, se debe agregar el ajo, también picado. Para evitar el uso de aceite, se puede optar por spray o aceite de coco. Una vez que los vegetales estén salteados, se debe incorporar la acelga previamente cocinada y mezclar con un poco de sal y pimienta. Adicionalmente, se puede añadir nuez moscada. Con la acelga integrada junto con la cebolla, la zanahoria y el ajo, se procederá a colocar los dos huevos y batir hasta obtener una mezcla homogénea, además de sumar la fécula de maíz. En este momento, de manera opcional, se puede incluir queso rallado. Con la mezcla lista, se puede refrigerar durante 15 minutos para facilitar la formación de los buñuelos. Transcurrido este tiempo, se retira del frío y se comienza a dar forma a los bollos de acelga. Mientras tanto, se debe precalentar el horno y la asadera a fuego medio, aplicando spray antiadherente de cocina. Finalmente, se procederá a hornear a fuego fuerte durante 15 minutos por lado o hasta que se observe una capa crocante y se servirá. Si se desea, se pueden acompañar con una salsa elaborada a base de queso crema, cebolla de verdeo, pimienta y un toque de aceite de oliva.