El pan de calabaza se convirtió en una de las recetas más utilizadas por quienes quieren evitar harinas refinadas sin resignar textura ni sabor y en el último tiempo ha ganado un rol protagónico debido a la sencillez que tiene su preparación. Esta versión de pan de calabaza sin harina es liviana, húmeda y esponjosa, ideal para acompañar comidas o preparar hamburguesas caseras. La clave de este tipo de pan está en hacer un puré de calabaza bien escurrido y combinarlo con ingredientes que aporten estructura sin necesidad de recurrir a la harina tradicional. Además, uno de los puntos más importantes de esta receta es que se prepara en muy poco y en menos de 30 minutos, se puede disfrutar de un pan liviano y lleno de sabor. Las hamburguesas de garbanzos y lentejas se han convertido en una de las opciones más elegidas por quienes desean llevar a cabo una alimentación más saludable ya que es una receta económica y fácil de preparar en casa. Además, estas hamburguesas a base de legumbres aportan proteínas, fibra y minerales, no requieren harina para mantener su forma y pueden cocinarse tanto en horno, como en sartén y airfryer.