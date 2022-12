Remar en círculos: ganadores y perdedores del mundo de los negocios en un desafiante 2022

El clima de negocios en 2022 no fue moldeado por las delicadas manos de un alfarero sino más bien forjado a martillazos sobre el yunque de un herrero. La Argentina se volvió un escenario inhóspito a raíz de un desorden macro que termina por convertirse en un lastre, pese al impulso singular que este año le dieron los precios de las materias primas .

La guerra en Ucrania disparó las cotizaciones de las commodities alimentarias y energéticas, dos pilares sobre los cuales está bien parada la Argentina. Sin embargo, el vigoroso proceso inflacionario y el cepo cambiario minaron la rentabilidad.

En ese mar, hay dos islas que se mantuvieron a flote: los agronegocios y las operaciones vinculadas a los hidrocarburos . Son, a todas luces, los que sobresalen en la categoría Ganadores 2022. El programa se completa con algunos sectores claramente en baja y otros que, con buenas y malas, supieron remar contra la corriente: el comercio electrónico, la industria automotriz, la textil y algunos rubros vinculados al consumo interno.

Miguel Arrigoni, CEO de First Corporate Finance Advisors, gusta de la metáfora marítima: "Es más fácil en la Argentina rescatar los sectores que son distintos en su comportamiento. Acá se da en todo lo que es energético, todo lo vinculado a Vaca Muerta. Después, está el agrobusiness, por la propia característica que tiene el negocio en la Argentina. Luego, hay islas que más o menos se pueden llegar a salvar, como la minería, el litio, las energías renovables. Contra eso, está todo lo que no funciona: el resto".

Según la visión del experto, "hubo mucho negocio oportunista, que tiene que ver con empresas que se quieren ir a toda costa. Hay transacciones pero no son las de épocas normales. Hay gente desesperada por comprar y, también, por vender. Es un mercado anormal, típico de un país en crisis recurrentes. La sensación en la Argentina es que, por más que remes, no te vas a mover mucho . Hay un punto en el que uno decide reasignar sus esfuerzos adonde puedan rendir".

Litio, junto con agro, minería, hidrocarburos y energías renovables, funcionan como 'islas' en el país.

La Argentina se volvió refractaria a la inversión extranjera y la generación de negocios de grueso calibre . El último informe de la Cepal destaca que, pese a que la inversión extranjera directa en la región creció 64 por ciento en 2021, la economía local captó sólo el 5 por ciento. Señala también el curioso caso por el cual, dado el corsé de medidas restrictivas que impiden el giro de dividendos a a casa matriz, las empresas no tienen más opción que reinvertir en el país .

"Este micromanagement de los desbalances que ensaya el Gobierno, en términos de inversiones, tiene una paradoja: se invierte más de lo que se debería, dada la problemática macro. En la Argentina, se ahorra consumiendo o invirtiendo a raíz de la inflación. No se sabe qué hacer con los pesos -señala Elizabeth Bacigalupo, responsable del equipo macroeconómico de Abeceb-. Las empresas tuvieron buenos niveles de actividad y ventas y sobrantes de pesos. Entonces, invierten en un galpón, en una máquina, en algo. Por eso los indicadores de inversión y consumo han venido bastante bien".

Sin embargo, el vector de los negocios perdió aceleración. Patricio Rotman, director de Finanzas & Gestión, señala: "La actividad de fusiones y adquisiciones tuvo una reducción a nivel global en 2022 debido, fundamentalmente, a la suba de la tasa interés, que impacta en forma directa a las transacciones de mediana y gran escala que requieren complejas estructuras de financiamiento". Rotman estima que se concretarán 35.000 operaciones este año . Aclara que, a nivel doméstico, " se mantienen en un nivel muy bajo en 2022, siguiendo la tendencia de 2019 a 2021 , reflejando el contexto macroeconómico y la incertidumbre local".

En un escenario resbaladizo. Las internacionales pujan por salir; los locales, más curtidos, "se encuentran siempre atentos para aprovechar la adquisición de activos a un precio relativamente menor al de otros tiempos, ganando participación de mercado, tomando riesgos y asumiendo potenciales contingencias", recalca Rotman.

Los ganadores

Pese a tener números positivos a lo largo del año, al sector de los agronegocios le quedó el gusto amargo de saber que hubieran podido obtener una rentabilidad mayor, dado el fuerte incremento de los precios internacionales, si no fuera por la presión tributaria que le aspira buena parte de lo ganado.

Enrique Flaiban, CEO del Grupo Los Grobo, cuenta que cerró el ejercicio fiscal en junio y fue "un muy buen año, incluyendo las campañas de la cosecha gruesa y fina. El actual año fiscal va de julio a junio 2023. No va a ser tan bueno . No está tranquilo el sector, hay incertidumbre".

Al agro le quedó el gusto agridulce de los altos precios internacionales y la presión tributaria que aspiraron su rentabilidad

Al agro, lo atenazan dos problemas: la macro local y la sequía , que, según la Bolsa de Cereales de Rosario, podría provocar la pérdida de hasta US$ 15.000 millones en 2023. "Tenemos una inflación en dólares bastante importante y los que estamos en el sector del agro sufrimos una disminución de márgenes de relevancia. Con esta cosecha fina, alguno, tal vez, quede con números negativos", agrega.

Según el ejecutivo, probablemente, la cosecha triguera arroje 10 millones de toneladas menos en los silobolsas. "Con lo cual, los dólares que podrían venir de la exportación de trigo no estarán". Además, están retrasadas las siembras del maíz y de la soja. "Ante la incertidumbre, habrá que ver cuántos granos se liquidan y cuántos quedarán almacenados como caja de ahorro del productor", advierte Flaiban.

Por lo pronto, los programas Dólar Soja I y II sirvieron para destrabar la comercialización de los granos a un precio más rentable para el productor. "Este es un pequeño paño frío -aclara el CEO de Los Grobo-. Los productores ahora están viendo qué hacer con esos pesos, cómo invertirlos para no quedarse en moneda local. Buscarán comprar insumos para la próxima siembra".

A noviembre, el precio de la soja creció 9,4 por ciento, mientras que el maíz aumentó 33 por ciento y el trigo tuvo un incremento del 17 por ciento. Esa curva alcista dejó en materia de exportaciones un total de US$ 30.800 millones, es decir, US$ 600 millones más de lo que se proyectaba a comienzos de 2022. En 2023, según el Banco Mundial, se espera que los precios bajen , aunque manteniéndose por encima del promedio de los últimos cinco años.

El Grupo Los Grobo tiene sembradas 260.000 hectáreas con más de 70 socios. Pero la clave de su estrategia, sobre todo, para evitar el impacto de la escasez de lluvias, es la diversificación geográfica. "En trigo y cebada estamos, en lugares donde la sequía no afectó tanto. En la zona núcleo, se perdió entre el 80 y el 100 por ciento". Por otra parte, pisa fuerte en la producción y comercialización de glifosato, pesticidas y herbicidas, elaborados en su planta de Zárate.

La compañía importa insumos por US$ 60 millones anuales. "Hoy, estamos cortando clavos con el tema de los suministros y el poder pagar al exterior. Tenemos proveedores de muchos años con líneas de crédito por más de US$ 30 millones que nos dan entre 180 y 360 días. Si nosotros no las honramos, entra todo el sistema en riesgo. Todo el sector está en la misma", concluye Flaiban.

En el podio de los ganadores 2022 está subido el sector energético. Las pizarras de la Bolsa dan cuenta de ello.

En el podio de los ganadores 2022 también está subido el sector energético. Las pizarras de la Bolsa dan cuenta de ello . "El sector número uno es petróleo y gas. Obviamente, YPF tuvo una revalorización de 220 por ciento. El Cedear de Vista, la empresa que dirige Miguel Galuccio, también está arriba de 200 por ciento. Transportadora Gas del Sur subió 230 por ciento en el año; Transportadora Gas del Norte, 130 por ciento; Transener, 120 por ciento y Pampa Energía, 110 por ciento. Todo lo que tiene que ver con petróleo y gas -más, energía vinculada a los subsidios, obviamente, por el ajuste tarifario y porque estaban muy baratas- pegó un salto", describe Diego Martínez Burzaco, jefe de Research de Inviu.

De acuerdo con datos del Instituto de la Energía General Mosconi, en septiembre, la producción de petróleo aumentó 1,7 por ciento respecto del mes anterior y creció 12,9 por ciento interanual respecto a igual mes de 2021. Por otra parte, en 12 meses, la producción acumulada fue 13,7 por ciento superior a igual período anterior.

La empresa estrella fue YPF, que representó casi el 48 por ciento de la producción total de crudo. Esta sola compañía explica un 55 por ciento del crecimiento del sector en el país. Por detrás, se ubicó la performance de Pan American Energy (PAE), con una participación del 18 por ciento en la explotación; Vista (6,7 por ciento) y Tecpetrol (3 por ciento).

En la columna del debe, se anota la salida de Enel, dueña de Edesur, además de la central eléctrica Costanera Sur (2300 Mw de capacidad), el 40 por ciento de la central térmica Dock Sud; la hidroeléctrica El Chocón-Arroyito, las líneas de transmisión CTM y TESA, y Yacylec (transporta la energía de Yacyretá). La compañía, que venderá también sus activos en Perú y Rumania, informó que el objetivo de esta reestructuración es hacerse de liquidez -se estiman US$ 22.000 millones- para afrontar un pasivo total de casi 70.000 millones de euros .

En un mundo que endiosó a la economía digital, los viejos fierros, la industria, vuelve a decir presente. "El mercado está mandando un mensaje a través de Wall Street. Lo único que se recuperó en la Bolsa de Nueva York fue el Dow Jones, es decir, el índice industrial. El mundo real sigue siendo comer carne, pan y seguir moviéndose en auto, que consume combustible", describe Arrigoni.

Los internacionales pujan por salir. Los locales, que son más curtidos en la incertidumbre, están siempre atentos

"Todo lo que son bienes esenciales vuelve a tener un rol central en la economía . A esto, hay que sumarle la crisis de las criptomonedas y el Metaverso. La gente tiene que seguir comiendo y viajando. Por eso, el mundo está volviendo a la base de la economía . Eso está pasando acá también, con el condimento de que nosotros no cabeceamos ningún centro. Hay un mundo necesitado de materias primas por la guerra en Ucrania, un mundo necesitado de energía, y acá estamos paveando con el cepo", agrega.

En dulce de leche

En el balance, pese a los casos insulares, el clima de negocios en la Argentina resulta negativo o, al menos, indefinido. "Si bien la actividad se recuperó a mayor velocidad de lo esperado, en el ambiente empresario, las expectativas no son muy positivas y el clima sigue percibiéndose bastante complicado. Hay numerosas restricciones y, todavía, es difícil ver un plan estructural que ataque los problemas de fondo que sufre la economía. Se observa una necesidad de estabilizar un escenario volátil con medidas que, hasta ahora, lograron parcialmente ese objetivo. Pero la percepción del empresariado en general es: ¿hasta cuándo pueden sostenerse esas medidas o qué otra cosa podrá pasar? ", dice Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

Añade un dato extra: "Las protestas gremiales y la conflictividad social aumentaron con el paso de los meses, lo cual generó mayores problemas al normal desempeño empresarial. Por ejemplo, no solo existieron paros asociados a exigencias salariales, sino que, en otros casos, se registraron bloqueos gremiales extorsivos y absolutamente ilegítimos".

El mapa del sector es heterogéneo. Según datos de la CAC, si bien todos los rubros evolucionaron positivamente respecto a 2021, algunos aún están por debajo de 2019, el año tomado como referente de actividad normal antes de la pandemia. Comercio mayorista y minorista creció 14,1 por ciento en nueve meses de 2022 respecto a idéntico período de 2019, mientras que hoteles y restaurantes todavía están abajo un 17 por ciento y el sector de transporte y comunicaciones también muestra una disminución del 3 por ciento .

Hoteles y restaurantes aún siguen por debajo en nivel de actividad con respecto a 2019

En lo que hace a comercio electrónico, las cifras son positivas . El sector es singular porque trabaja sabiendo que el imparable desarrollo de la tecnología no hará más que fortalecer y ampliar la operatoria de los negocios por el canal virtual.

"En el primer semestre, vimos un crecimiento del 14 por ciento en las órdenes de compra versus el año anterior. Estos números me dicen que la gente tiene interés y que está utilizando el comercio electrónico como herramienta para comprar. Esto quiere decir también que le sirve a las empresas", relata el presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Andrés Zaied.

Las categorías de productos que más unidades vendieron en el primer semestre fueron Alimentos y Bebidas ("esto viene de la pandemia y ya quedó", asegura); Hogar, Muebles y Jardín; y accesorios para motos y autos; Cosmética y Belleza; e Higiene y cuidados personales. " Por facturación, mandan las ventas de electrodomésticos y los viajes en avión ", aclara. En lo que va del año, ocho de cada 10 empresas financiaron sus ventas en cuotas. Aproximadamente, el 50 por ciento de los usuarios compró en cuotas que van de tres a seis meses. "Las cuotas siguen siendo un driver o un decisor de compras importante", remarca Zaied

El segmento tiene dos eventos vitales en su agenda: el Hot Sale y Cybermonday, considerados pilares del e-commerce. Los datos del Cybermonday muestran un incremento del 127 por ciento en la facturación, con una mejora del 27 por ciento en las órdenes contra 2021; 16 millones de visitas más en cuatro días ; 1 millón más de productos vendidos en ese lapso; y un 29 por ciento más de pedidos.

En el primer semestre de 2022 el e-commerce creció un 14% en órdenes de compra.

"Hubo oportunidades que se pudieron aprovechar a nivel negocios, principalmente, las empresas de base tecnológica con la hiperdigitalización que tuvieron los consumidores. A nivel local y regional, las crisis siempre potenciaron el canal digital", comenta Marcos Pueyrredón, presidente del e-commerce Institute.

Y agrega: "Las empresas tienen que salir a buscar alternativas y el canal digital siempre fue la mejor opción, ya que permite hacer más con menos. Fue un año con un contexto muy complicado, la incertidumbre es muy fuerte. Sin embargo, es una de las pocas industrias que tiene números positivos en crecimiento y cantidad de operaciones".

En la nube, también se cocinan negocios. Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud, señala: "Durante el último año, trabajamos fuertemente junto a las empresas argentinas de distintas industrias, como retail, finanzas, salud y telcos, para acelerar sus procesos de transformación digital, con especial foco en proyectos de análisis de datos para eficientizar proyectos".

En la economía real, hay sectores que intentan recomponerse y crecer. TN&Platex, la textil de Teddy Karagozian está por inaugurar una fábrica de 7500 metros cuadrados en Monte Caseros . "Hoy somos 1700 personas y no crecimos más porque los proyectos de inversión llevan mucho tiempo", recalca el empresario. Karagozian decidió desembarcar en el segmento de la confección, para lo cual contrata empleados a un ritmo de 70 personas por mes, con el fin de ampliar la oferta, cuya restricción es uno de los principales factores que empujan a la suba los precios de la ropa: el sector textil estuvo durante el año en el ojo de la tormenta, dados los incrementos mensuales, que se ubicaron, generalmente, por encima del promedio del índice general que mide el Indec. Tanto es así que, en 12 meses hasta noviembre, el rubro registró un alza del 120 por ciento.

"La confección es, en la Argentina, una de las grandes responsables de los altos precios de la ropa porque son en general empresas muy chicas, con baja productividad y con empresarios que subcontratan en lugar de poner su propia confección. Viendo que hay una oportunidad, decidimos ingresar en la confección", explica Karagozian.

"Nosotros tenemos en la Argentina problemas de corto, mediano y largo plazo. Los temas de corto, hoy, no pueden estar peores . Pero los de mediano y largo no pueden estar mejores. La Argentina encuentra que tiene todos los materiales que el mundo necesita para el futuro", enfatiza el empresario. En cinco años, TN&Platex pretende contar con una planta de 3000 personas.

En el período enero-noviembre, los patentamientos crecieron un 6,6% interanual

La industria automotriz fue, este año, una de los que tuvo que hamacarse a la hora de hacer negocios. Según los datos de noviembre, elaborados por la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), se produjeron en 11 meses 499.774 autos y utilitarios, un 26,6% contra el volumen del mismo período de 2021. Las exportaciones crecieron 25 por ciento, a 299.681 unidades, y las ventas mayoristas (de terminales a concesionarios) avanzaron 13,6 por ciento, a 342.740 entregas. Los patentamientos (ventas al público) sumaron 387.626, un 6,6 por ciento por encima del volumen acumulado en 11 meses del año pasado, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Todo esto, pese a que la industria, a lo largo de 2022, experimentó una serie de contratiempos que la obligaron a detener la producción por cortos períodos de tiempo. La escasez de los microchips fabricados en Taiwán a raíz de los problemas en materia de logística global, y la restricción a las importaciones -que afectó piezas clave, entre ellos los neumáticos- terminaron por afectar el rendimiento del sector automotor.

Lo que viene

La agenda del 2023 es azarosa a partir de una macro local que todo lo condiciona y que no deja de esmerilar los altos precios internacionales con que el mercado se empecina en bendecir a la economía argentina. A esto, hay que sumarle un evento trascendental: las elecciones presidenciales, que sin lugar a dudas, llenarán de ruido el canal de los negocios .

"Las perspectivas futuras no son promisorias. Los años electorales siempre se caracterizaron por una retracción de la actividad de M&A a la espera de definiciones políticas y macroeconómicas. El año 2023 no será la excepción a la regla", describe Rotman.

Bacigalupo, de Abeceb, recalca: "Hay que mirar el escenario económico del año que viene en clave electoral. No es un factor que se pueda dejar de lado. Será un año más desafiante para todos. ¿Qué economía esperamos? Una economía que difícilmente escape a moverse con una inflación del 5 por ciento mensua l". Y añade: "En proyectos corporativos, hay una actitud de wait and see, una postura de cobertura. En los proyectos de largo aliento, hay espera". ¿Los rubros a tener en cuenta? "Todos los vinculados a la transformación energética, las buenas perspectivas en el agro y la energía limpia, la electromovilidad, la minería y el litio", acota.

Energía limpia, uno de los sectores a tener en cuenta para 2023

El presidente de la CAC, Grinman, no es optimista. "La amenaza de que el alza de precios retraiga el consumo, y esto presione a la contracción de la actividad, es bastante visible y ya se está registrando en los primeros datos de cara al último trimestre del año. Por otra parte, resulta evidente que, desde hace ya mucho tiempo, el sector privado no está generando empleo formal, dados los altos costos laborales y la incertidumbre, además de la presión de la industria del juicio. Percibimos que no se estén asentando bases sólidas para un crecimiento sustentable", concluye.

La versión original de esta nota se publicó en el número 348 de revista Apertura.