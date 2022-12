Importaciones: prevén más cepo en 2023, cuáles son los sectores que lo sufrirán

Mientras el equipo económico busca incrementar el ingreso de divisas, desde el sector industrial aseguran que "el año se encamina a cerrar con un panorama desafiante en materia de actividad" y advierten por los efectos de la "escasez de algunos insumos críticos" que se generó "en un contexto de faltante de divisas", de cara al 2023.

"A pesar de las últimas modificaciones en los sistemas de monitoreo de las importaciones, las empresas industriales reportan serias dificultades en el funcionamiento de dichos mecanismos, lo que está teniendo un impacto sobre la producción", describe un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Además, entre otras variables que empañan el panorama, la central industrial, apuntó a la inflación y la suba en los costos de producción. "Si bien se observó una d esaceleración en el dato de inflación del mes de noviembre (4,9% vs 6,3% en octubre), los niveles continúan muy elevados ", destacó el informe y alertó que "todo este panorama generó menores expectativas de crecimiento para la economía argentina durante el próximo año".

En línea con los pronósticos del sector privado, este miércoles, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) marcó una disminución de 0,3% respecto a septiembre en la medición desestacionalizada.

Aunque, en la comparación interanual la actividad se mantiene en terreno positivo (4,5%) y acumula 6,1 % en los primeros 11 meses del año, se trata de la segunda caída consecutiva intermensual.

Como anticipo del comportamiento de la economía en noviembre, el índice de producción industrial de la consultora FIEL mostró un retroceso de 0,5% en comparación con el mismo mes de 2021. En el contraste con el mes anterior la caída fue de 2% mientras que en el cotejo sin estacionalidad fue de 0,2%.

Ante este panorama, la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja, avisó que "la evolución del contexto macroeconómico y las restricciones al abastecimiento de insumos serán elementos centrales a tener en consideración para los próximos meses, ya que serán determinantes para el devenir de la actividad industrial".

Lo que viene

Además de una caída en las exportaciones del agro, principal fuente de ingreso de divisas genuinas, la sequía producirá una demora en la liquidación de dólares que se postergará hacia mayo, por el retraso en la siembra, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sin granos para un nuevo esquema incremental, la tercera versión del dólar soja recién podrá generar oxígeno a las reservas del Banco Central sobre el inicio del segundo semestre, una situación que exigirá al Gobierno a mantener el control sobre el comercio exterior, al menos, durante los primeros 5 meses del próximo año . Sin embargo, repetir la medida podría no tener el mismo éxito en 2023.

Luego de cerrar un 2022 con exportaciones récord, en torno a los u$s 100.000 millones, contabilizando el impulso de más u$s 7.000 millones que aportan los servicios de la economía del conocimiento, el Gobierno se entusiasma con igualar o incluso superar en u$s 5000 millones los ingreso del 2023.

Por su parte, los privados ven una desaceleración en el comercio a partir de una caída de 8% en las operaciones del agro y menos expectativa de crecimiento económico global .

Desde ABECEB estiman que la Argentina cerrará este año con un superávit comercial en torno a los u$s 6.428 millones que crecerá a u$s 7.219 millones en 2023 pero a fuerza de mayor control en las importaciones .

por sectores

En ese sentido, la consultora que dirige Dante Sica apunta caídas en ambos lados de la balanza: las exportaciones se reducirán 3,4% (u$s 86.344 millones) mientras que las compras caerán 4,8% (u$s 79.000 millones), en 2023.

En el caso de las ventas al exterior el estudio explica el riesgo a la baja a partir de la sequía que podría representar pérdidas de más de u$s 10.000 millones; menor crecimiento global y menos oferta por trabas en las importaciones .

Del otro lado, precisa, que la retracción afectará principalmente a las importaciones del sector de Bienes de Consumo e intermedios ; en especial, aquellas empresas que "sobre importaron" y es donde el Gobierno puede detectar margen para "pisar" la autorización de licencias a través de la información que arroja SIRA.

Además, desde ABECEB apuntan a una caída natural de los pedidos al exterior por un "enfriamiento de la actividad" que hará que distintos sectores regulen el pedido de dólares a través del Mercado Único y Libre de cambios (MULC).