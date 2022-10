Trigo, dólares y precios: el Gobierno prepara medidas para el campo y emergencia agropecuaria

Sergio Massa sigue apostando a la estabilizar la macroeconomía y la baja gradual de la inflación con la moderación del gasto mientras mantiene la mirada puesta en la falta de dólares. Así, mientras se prepara para viajar a París la próxima semana por la deuda y espera que el BID apruebe un giro más por u$s 500 millones para completar el financiamiento del año, el equipo económico pondrá el foco en la sequía, que pone en riesgo la producción de trigo y maíz, junto con anuncios para economías regionales.

Para esto, Agricultura convocó a una "reunión de emergencia" para el martes a las entidades agropecuarias y se espera que imite las definiciones de la provincia de Buenos Aires, que ya puso en marcha la emergencia agropecuaria. Este lunes, en tanto, el Gobierno mantendrá un encuentro a las 15 con la Mesa de Enlace para avanzar con las promesas que dejó la puesta en marcha del dólar soja: los fondos para economías regionales de la mano de la recaudación adicional que generó el dólar diferencial para los agroexportadores.

La sequía golpea a la cosecha de maíz y trigo: cuánto se pierde y cuál es el plan de rescate



Por la sequía, el trigo pierde una cifra millonaria: cómo impacta en la estrategia de Sergio Massa y las reservas



Por la amenaza de la sequía, el trigo podría perder u$s 750 millones de acuerdo con las estimaciones que anticipó El Cronista, lo que complica los ingresos de divisas para el último trimestre. En el territorio bonaerense ya se declaró la emergencia en Trenque Lauquen, Villegas y Carlos Tejedor y el Gobierno nacional podría avanzar desde la secretaría de Agricultura en alivio fiscal para los productores esta semana.

Las perspectivas para el trigo están ligadas al impacto en los precios internacionales, pero también a nivel local, donde las negociaciones por el precio del pan mostraron las diferencias entre la gestión actual y las anteriores y el kilo de pan ya orilla los $ 500.

riesgos para 2023

Para la consultora Ecolatina, el impacto que la sequía tendría sobre la cosecha 2022-23, es uno de los principales riesgos de cara al año próximo. "Reduciría el valor de la producción en relación a la campaña previa tras dos ciclos de mejoras de la mano de shocks de precios internacionales, junto con el riesgo de que las expectativas de devaluación -o de eliminación de retenciones- poselecciones presidenciales puedan incentivar una demora en la comercialización de la misma", advierten los economistas.

más dólares

Sergio Massa participó este fin de semana de un operativo de Aduana y AFIP por contrabando de mercadería, donde recordó que el objetivo central es "cuidar los dólares de las reservas". El Gobierno espera, tras la llegada de u$s 700 millones del BID, una pronta aprobación por parte del directorio de otros u$s 500 millones para completar los u$s 1200 millones que se prometieron para antes de fin de año que permitirán reforzar la meta de acumulación de reservas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

A fin de mes buscará un esquema para el repago de los u$s 2000 millones pendientes con el Club de París, con tasa y plazos más largos. En medio de la suba de tasas de referencia de los bancos centrales por la inflación global, el próximo gobierno enfrentará pagos más agobiantes a partir de 2025, cuando según el acuerdo con el FMI, Argentina debería volver al mercado de deuda global.