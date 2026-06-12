Un expiloto de la aerolínea Air Canada fue acusado formalmente por la policía del país norteamericano. Las autoridades descubrieron que el hombre operó vuelos comerciales durante casi 17 años sin la certificación reglamentaria . El sospechoso fue identificado como Geoffrey Wall, de 59 años de edad, quien desarrolló una carrera de casi 3 décadas dentro de la compañía aérea hasta su retiro.

El investigado ingresó a la empresa en 1998 tras servir como piloto de helicópteros en la Real Fuerza Aérea Canadiense . Al momento de su contratación, el profesional poseía una licencia de piloto comercial común. El problema comenzó en 2009 cuando la firma lo ascendió al rango de capitán dentro de la organización.

La trampa del piloto que manejaba sin licencia

Para ejercer como comandante, la normativa exige la Licencia de Piloto de Transporte de Línea Aérea. La policía afirma que el acusado nunca obtuvo este nivel técnico y usó credenciales falsas para mantener el puesto. Bajo este esquema ilegal, el piloto comandó más de 900 vuelos nacionales e internacionales de manera irregular.

Las operaciones se realizaron en aviones de gran porte como los modelos Boeing 767, 777 y 787. Durante ese período como capitán, el empleado percibió un salario estimado en casi tres millones de dólares canadienses. Las autoridades señalaron en conferencia de prensa que el caso parece el guion de una película de ficción.

La investigación completa del caso y las consecuencias para el piloto

Las irregularidades administrativas fueron detectadas a inicios de 2025 durante una auditoría rutinaria de credenciales de la firma. La aerolínea identificó anomalías en los papeles archivados y dio aviso inmediato a los entes reguladores del gobierno. El sospechoso había dejado la actividad formal y se había retirado poco antes del control .

La policía canadiense inició una investigación penal denominada Proyecto Ícarus tras recibir la denuncia del organismo regulador. El pasado 1 de junio, los oficiales arrestaron a Wall en la localidad de Barrie y le imputaron siete cargos delictivos. Entre los delitos figuran fraude, falsificación de documentos y declaración falsa a la autoridad.

El acusado recuperó la libertad de forma provisional tras el arresto y espera la citación judicial correspondiente. El hombre deberá presentarse ante un tribunal del estado de Ontario a fines de junio para declarar. El Ministerio de Transporte de la nación anunció que revisará los mecanismos de control del sistema aéreo.

El comunicado de la empresa

Air Canada emitió un comunicado oficial y aclaró que la seguridad de los pasajeros no estuvo en riesgo. El texto detalla que los pilotos realizan entrenamientos obligatorios en simuladores y pruebas de competencia cada seis meses. La empresa confirmó que se revisaron los legajos de todo el personal y no hallaron otros casos.