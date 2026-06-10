La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

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El Gobierno de Colombia confirmó los mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, entre los que se incluyen visitas a domicilio para comprobar la existencia y la situación de las personas que reciben beneficios estatales.

La medida forma parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o derivados de errores administrativos, y se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y por las entidades pensionales del Estado .

La normativa se da en un contexto de ampliación del sistema de protección social y responde al objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia en la entrega de recursos públicos.

Con estos controles, el Estado busca garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

En los últimos años se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control.

¿Cómo funciona el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno irá casa por casa para controlar pagos indebidos de pensiones y ayudas sociales. Anna Bizon

El objetivo principal de los controles es cotejar la información registrada en las bases de datos con la realidad de los beneficiarios. Para ello, se verifican la documentación, el estado civil y la situación de vida de las personas que reciben pensiones o ayudas sociales.

En paralelo, se fortalecen los cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias. Este control apunta especialmente a los programas en los que existe mayor riesgo de pagos indebidos, ya sea por la dispersión geográfica de los beneficiarios o por problemas de identificación digital.

Este tipo de verificación complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental. Además, reduce la dependencia exclusiva de procesos remotos o basados en información auto-reportada.

¿Qué pensiones y ayudas sociales son objeto de control?

El operativo incluye, entre otros, a los siguientes beneficiarios:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y de otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social.

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

La verificación de estos pagos busca evitar transferencias indebidas a personas fallecidas, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, situaciones que han sido una preocupación recurrente en el diseño de políticas públicas.

¿Qué pasa si se detecta un pago indebido?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han muerto o que no cumplen requisitos— las entidades encargadas proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se realizan auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto busca reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que hay una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué herramientas usa el Gobierno para evitar errores administrativos?

Además del operativo de campo, el Gobierno trabaja en la integración y modernización de bases de datos públicas y en mejoras en los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que incluye la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas permiten disminuir los errores administrativos que pueden llevar a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también busca fortalecer procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.