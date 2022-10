Vaca Muerta: Vista crece en producción e impulsa los resultados de su balance

En nueve meses de 2022, Vista, la petrolera que lidera Miguel Galuccio, ganó u$s 194 millones. El resultado es casi 13 veces mayor al beneficio que la empresa, una de las principales operadoras en Vaca Muerta, registró al 30 de septiembre de 2021 (u$s 15 millones).

Desde enero, los ingresos de la compañía crecieron 83%, a u$s 835,8 millones, en tanto que su utilidad de operación se disparó más de 200%, a u$s 390,62 millones.

Así lo informó la compañía en sus estados financieros intermedios consolidados, presentados este miércoles, junto con la divulgación de sus resultados del tercer trimestre. Vista explicó que su performance fue el producto de la combinación entre mejores ingresos por mayores volúmenes de producción y precios más altos de realización, y costos operativos estables.

Bajada del Palo Oeste, el yacimiento emblema de petróleo no convencional (shale oil) de Vista en Vaca Muerta

Trimestre con crecimiento de producción

En el trimestre iniciado en julio y cerrado en septiembre, los ingresos de Vista sumaron u$s 333,6 millones, un 91% más que en el tercer trimestre de 2021. El precio realizado de petróleo del período fue de u$s 76,6, un incremento del 34% comparado con el registrado un año antes, impulsado por los mayores precios tanto en el mercado doméstico como en el internacional, precisó la empresa en su informe.

En tanto, el lifting cost ascendió a u$s 7,5 por barril de petróleo equivalente y las inversiones totalizaron u$s 162,8 millones por la perforación de seis pozos y la completación de tres pads de cuatro pozos durante el trimestre.

El ebitda ajustado del período fue de u$s 233,7 millones, un aumento interanual del 127%, con un margen del 70%, 11 puntos por encima de los valores informados a septiembre de 2021.

La utilidad neta del tercer trimestre sumó u$s 79,4 millones, más de cuatro veces por encima de los u$s 18,7 millones de un año antes. Además, Vista registró un flujo de caja libre positivo de u$s 44,4 millones, resaltó la empresa en su informe.

En términos de producción de hidrocarburos, entre el 1o de julio y el 30 de septiembre, Vista creció 26% interanual, a 50.669 barriles de petróleo equivalente diarios (boe/d). Dentro de esa cifra, los volúmenes de petróleo crecieron 35%, a 41.909 barriles, impulsados por la extracción de shale, que avanzó 51%, a 36.345 boe/d. En esto último, influyó la puesta en producción durante el tercer trimestre de dos pads de cuatro pozos en el yacimiento Bajada del Palo Oeste, otro pad en Bajada del Palo Oeste y dos pozos en el bloque Aguada Federal, que habían sido conectados a finales del trimestre anterior .

En el período, Vista exportó 1,95 millones de barriles, lo que representó el 48% de sus volúmenes de ventas y el 56% de sus ingresos por ventas de crudo.

Fundada por Galuccio, ex CEO de YPF, en octubre de 2017, Vista cotiza en las Bolsas de México, Nueva York y Buenos Aires. Aterrizó en Vaca Muerta a inicios de 2018, tras la adquisición de activos de las petroleras Entre Lomas y Apco . Consolidada como uno de los mayores productores de shale oil del país, en diciembre del año pasado puso en marcha un plan de inversiones por u$s 2300 millones hasta 2026. Su objetivo es alcanzar ese año los 80.000 barriles diarios de producción, el doble de su marca en 2021.

Hace dos semanas, la empresa anunció una extensión de su alianza estratégica con Trafigura para invertir u$s 150 millones más a los u$s 350 millones que, juntos, ya habían desembolsado en Bajada del Palo Oeste, el yacimiento emblema de Vista en Vaca Muerta.