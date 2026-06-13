Seguro de enfermedad grave: cómo funciona la cobertura que paga una indemnización a monotributistas y freelancers
Cada vez más trabajadores independientes dependen de su capacidad para generar ingresos. Qué ofrece el seguro de enfermedades graves, cuáles son sus principales beneficios y por qué gana cada vez más relevancia.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 13 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.