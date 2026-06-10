Mes del crucero: las navieras salen a competir con descuentos de hasta el 60%, beneficios y nuevas propuestas

En esta noticia Beneficios para todos los perfiles de viajeros

Con descuentos de hasta el 60%, promociones para familias, upgrades de cabina, wifi incluido y financiación en cuotas, las principales navieras internacionales lanzaron una fuerte ofensiva comercial para captar reservas de cara a la temporada 2026-2027.

La iniciativa se enmarca en la nueva edición del Mes del Crucero, organizada por Ola Mayorista de Turismo -operador argentino perteneciente a CVC Group- bajo el lema “Cruceros para descubrir el mundo”. La campaña se extenderá hasta el 28 de junio.

Entre las navieras participantes se encuentran Costa Cruceros, MSC Cruceros, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas y Disney Cruise Line. Las propuestas abarcan itinerarios por el Caribe, Mediterráneo, Norte de Europa, Sudamérica, Asia y destinos de lujo, con opciones para familias, parejas y grupos.

Entre las navieras participantes se encuentran Costa Cruceros, MSC Cruceros, Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line

Beneficios para todos los perfiles de viajeros

Costa Cruceros ofrece hasta 45% de descuento, upgrades de cabina, bebidas incluidas en determinados programas all inclusive y posibilidad de pago en cuotas. Los itinerarios incluyen el Mediterráneo, el Caribe y Sudamérica.

MSC Cruceros, por su parte, suma hasta un 5% de descuento adicional y promociones con paquetes de bebidas o combos de bebidas más wifi. Las reservas para la temporada de verano 2026-2027 a bordo del MSC Splendida ya se encuentran disponibles. Esta edición volverá a operar itinerarios desde Buenos Aires hacia Brasil y Uruguay entre diciembre y marzo. Hasta el 15 de junio, la compañía acompaña el lanzamiento con promociones que incluyen paquetes all inclusive de bebidas.

Los precios parten de los u$s 1039 por persona, mientras que los itinerarios de diez noches rondan los u$s 1199 en categorías base.

Por su parte, Royal Caribbean sacó descuentos de hasta el 60% para el segundo pasajero y beneficios especiales para familias con niños, mientras que Disney Cruise Line ofrece rebajas de hasta el 50% para menores y una propuesta enfocada en familias, con actividades temáticas y entretenimiento basado en las franquicias de Disney.

Según informó Ola Mayorista, Norwegian Cruise Line mantiene su programa Free At Sea, que incluye beneficios como bebidas, restaurantes especializados y otros servicios según el itinerario.

La campaña llega en un momento de crecimiento sostenido para el segmento de cruceros. La Secretaría de Turismo y Ambiente informó que, durante la temporada 2024/2025, recibió 602.000 cruceristas en sus puertos. Del total, 343.000 correspondieron a pasajeros de cruceros con operación local y cerca de 259.000 a embarcaciones en tránsito.

El impacto económico que dejó fue de unos u$s 374 millones, en un contexto de crecimiento del sector: en la temporada 2022/2023 se habían registrado cerca de 580.000 visitantes, por lo que la última medición muestra una mejora en el movimiento de turistas.