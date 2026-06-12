Mercado Libre volvió a encabezar el ranking de empresas más atractivas para trabajar en Argentina, según el Randstad Employer Brand Research 2026. La distinción, que en el país se determina a partir de las respuestas de más de 4.000 personas de entre 18 y 65 años, completa el podio con Toyota en el segundo puesto y Coca-Cola FEMSA Argentina en el tercero.

Es la cuarta vez que la compañía fundada por Marcos Galperin lidera este estudio. Ya había ganado en 2021, 2022 y 2023, victorias consecutivas que le valieron el ingreso al Hall of Fame del Randstad Employer Brand Research, el máximo galardón del ranking a nivel global, reservado para las empresas que se coronan tres veces seguidas dentro de un mismo mercado. El retorno a la cima en 2026 marca una trayectoria de consistencia que pocas compañías locales pueden exhibir en materia de marca empleadora.

El estudio, que se realiza en Argentina desde hace 14 años, evalúa el atractivo de los mayores empleadores del país a partir de la opinión de trabajadores activos, desempleados y estudiantes. A diferencia de otras mediciones del sector, no intervienen expertos en recursos humanos, lo que garantiza que el resultado refleje exclusivamente la percepción del talento. A nivel global, el Randstad Employer Brand Research cubre a más de 6.400 compañías en 34 países, con 171.000 encuestados que representan más del 75% de la economía mundial.

Qué buscan hoy los trabajadores argentinos

Detrás de los nombres del podio hay un conjunto de expectativas que los trabajadores priorizan a la hora de elegir empleador. Según el estudio, los factores no monetarios ganan peso en la ecuación:

Sentido de pertenencia;

comunidad;

bienestar;

posibilidades de desarrollo profesional

“Sentido de pertenencia, comunidad, realización personal, bienestar son cosas que aparecen cada vez con más fuerza cuando se indaga en lo que las personas buscan en un trabajo, y eso marca la complejidad del mix de factores monetarios y no monetarios que las organizaciones tienen que contemplar para ser una opción atractiva para el talento”, señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

La flexibilidad, el equilibrio entre vida personal y laboral, el ambiente de trabajo y las perspectivas de crecimiento profesional también figuran entre los atributos que los encuestados evalúan al analizar a los grandes empleadores del mercado local. Las empresas que logran articular esa combinación de manera creíble son las que terminan construyendo marcas empleadoras capaces de atraer y retener talento en un mercado laboral crecientemente competitivo.

El podio de las empresas más atractivas relevado por Randstad.

La perspectiva de las ganadoras

Natalia Mileo, Culture & Experience Sr. Director de Mercado Libre, atribuyó el reconocimiento a los pilares que definen la identidad de la empresa y tales como “cultura emprendedora, liderazgo de clase mundial, desafíos enormes y un propósito que mueve”.

“En medio de una revolución tecnológica sin precedentes, tenemos la extraordinaria oportunidad de construir el futuro para seguir transformando la vida de millones de latinoamericanos”, sostuvo.

Para Toyota, la distinción está ligada a algo que la empresa considera parte de su identidad más profunda. “Toyota es reconocida mundialmente por su método y su cultura de trabajo. Más allá de nuestros vehículos, nos distingue una manera de hacer las cosas”, afirmó Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.

La empresa produce vehículos para 22 países de la región desde su planta local y, según Vallejos, el reconocimiento cobra especial relevancia frente a los desafíos de los próximos años, que exigirán incorporar nuevas habilidades y nuevos perfiles de talento para sostener la expansión industrial.

Nazarena Romanello, directora de RRHH de Coca-Cola FEMSA Argentina, destacó sobre el reconocimiento: “Confirma la convicción que tenemos en Coca-Cola FEMSA Argentina de ofrecer una propuesta de valor integral y diferenciada, que se refleja tanto en el atractivo empleador como en el orgullo y sentido de pertenencia de quienes forman parte de la compañía”.

Los sectores preferidos

El estudio también jerarquiza los sectores más atractivos para trabajar en la Argentina. Farmacéutica encabeza la lista por segundo año consecutivo. La sigue Industria automotriz, también por segunda vez en el bloque de preferencia. Energía escala posiciones y ocupa el tercer lugar, desplazando a otras industrias entre las favoritas del talento local.

Completan el top 10 de sectores más elegidos: Consumo masivo de alimentos, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Consumo masivo de productos para el cuidado personal, Banca, Consumo masivo de bebidas, Industria, y Transporte y logística.

La incorporación de Energía al podio refleja el interés que generan los proyectos vinculados a la transición energética y a la expansión de la producción hidrocarburífera nacional, un segmento que viene atrayendo perfiles técnicos y de gestión con mayor intensidad en los últimos años.

El estudio

El Randstad Employer Brand Research se realiza anualmente en 34 países. Los encuestados, de entre 18 y 65 años, con mayor representación del segmento de 25 a 44 años, responden sobre los factores que consideran más relevantes a la hora de elegir una empresa para trabajar y señalan en cuáles de las compañías listadas les gustaría desempeñarse.

En Argentina, la edición 2026 contó con 4.071 participantes. El estudio no pondera la opinión de especialistas en recursos humanos, lo que lo diferencia metodológicamente de otros relevamientos del sector y le otorga un carácter estrictamente basado en la percepción del talento en general.