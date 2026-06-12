La cordobesa GAF Motos desembolsó u$s 2,5 millones para concretar el desembarco local de Rieju, una histórica marca española que cuenta con más de 90 años de trayectoria en el mercado de las dos ruedas. La compañía argentina -cuya planta de ensamblado se encuentra en Villa María, Córdoba- apuesta ahora a diversificar su negocio y abrirse paso con una propuesta que, asegura, “no tiene competidores directos”.

La llegada de Rieju es interesante por muchos aspectos. Pero el que más resuena dentro de la industria es que se trata de una de las pocas marcas europeas que se abre paso en un mercado cada vez más dominado por fabricantes asiáticos, puntualmente, de origen chino .

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Paralelamente, le permitirá a su socio argentino competir en una categoría en la que hasta ahora no participaba . Recordemos que la cordobesa construyó su imperio alrededor de motos y cuatriciclos off-road, por lo que ahora busca ganar presencia en el s egmento de aventura y turismo para uso en ruta.

En la empresa, remarcaron que la inversión inicial incluyó el proceso de homologación de los modelos, el desarrollo de la red comercial, la capacitación de concesionarios y la importación de las primeras unidades.

Rieju desembarca en la Argentina

GAF Motos tiene actualmente una red de entre 60 y 70 concesionarios activos en todo el país. Comercializa motos y cuatriciclos de marca propia, con cilindradas que van desde los 70 hasta los 330 centímetros cúbicos.

“Buscábamos una marca diferente a la que ya existe en el mercado”, señalaron. Fue así como la elección recayó en Rieju, fabricante creado en 1934 y reconocido internacionalmente por sus motos de enduro y aventura. El lanzamiento oficial se realizó a fines de mayo en la planta industrial de GAF y contó con la participación de directivos de la casa matriz española y concesionarios de todo el país.

Las primeras unidades comenzarán a comercializarse entre fines de julio y principios de agosto. La firma ya cerró acuerdos con concesionarios en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, mientras avanza con nuevas incorporaciones en Tucumán, Salta y Entre Ríos. Para reforzar su desembarco, GAF diseñó toda una estructura de posventa y explicó que cuando una unidad sea vendida quedará registrada en el sistema y comenzará a correr automáticamente la cobertura de garantía. En caso de que un repuesto no esté disponible en el stock local, podrá solicitarse directamente a la fábrica española a través de la red oficial de distribución.

Los modelos de Rieju

El line-up inicial estará compuesto por cinco modelos. En el segmento de competición llegan las MR 300i Racing y MR 300i 2T Pro, dos motos de enduro desarrolladas para uso deportivo, con precios de u$s 19.567 y u$s 21.048, respectivamente.

Para quienes buscan circular en la vía pública, la marca ofrecerá la Rally 307, cuyo valor será de u$s 8854, además de las trail Xplora 557 y Xplora 707, orientadas al turismo y los viajes de larga distancia, con precios de u$s 13.514 y u$s 15.974.

Con este rango de valores, la marca española buscará diferenciarse de la creciente oferta asiática en el mercado. Y es que, según datos de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), en 2025 se patentaron más de 650.000 motos en la Argentina, de las cuales cerca del 97% corresponde a unidades de origen chino o con fuerte participación de componentes fabricados en ese país.

A menos de una semana del lanzamiento, la empresa asegura haber recibido más de 300 consultas de potenciales compradores.

Las motos serán importadas directamente desde España y llegarán al país de manera gradual.

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Mercado de motos

Tras la flexibilización de las importaciones, varias marcas internacionales aceleraron sus planes de expansión en el país. En los últimos dos años llegaron y reforzaron su presencia fabricantes como QJMotor, Kove, JAWA, Malaguti y Morbidelli. La mayoría apostó por segmentos de media y alta cilindrada, orientados principalmente al ocio, viajes de larga distancia y la práctica deportiva.

En ese contexto, la apuesta de GAF por Rieju cobra sentido y empieza a marcar tendencia en el mercado de las dos ruedas. “Queríamos sumar una marca diferente a lo que ya existe actualmente. Entendemos que hay espacio para este tipo de productos y por eso decidimos dar este paso”, explicaron.