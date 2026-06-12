En esta noticia Innovaciones en calefacción para un confort superior

La calefacción del hogar atraviesa una transformación impulsada por la incorporación de tecnología digital. Dentro de este escenario, los sistemas infrarrojos dejaron de ser una alternativa básica para convertirse en soluciones más versátiles, capaces de ajustarse a rutinas cotidianas cada vez más dinámicas.

Uno de los cambios más notorios es la incorporación de control remoto, que simplifica la interacción con el equipo y permite regular la temperatura sin necesidad de intervención directa. Esta mejora responde a una demanda creciente por dispositivos que aporten comodidad sin resignar eficiencia.

Llega a Lidl una manta eléctrica con calentamiento rápido, ideal para el frío. (Fuente: Lidl).

Innovaciones en calefacción para un confort superior

En este contexto, distintas marcas comenzaron a integrar funciones digitales en sus equipos. Es el caso de Liliana, que incorporó estas prestaciones en su línea de calefactores infrarrojos CI1600R, combinando el sistema tradicional con herramientas que facilitan su uso diario.

Entre las características que marcan esta evolución se encuentran el comando a distancia, la posibilidad de programar el funcionamiento y opciones que amplían la cobertura del calor , como el giro automático. Estos desarrollos apuntan a lograr una distribución más uniforme y adaptable según el ambiente.

Los modelos actuales también incorporan configuraciones de potencia que permiten ajustar el consumo energético de acuerdo con las necesidades del usuario. En algunos casos, como en equipos con tubos de cuarzo, se ofrecen distintas intensidades que se adaptan tanto a espacios reducidos como a ambientes más amplios.

A esto se suman detalles como la iluminación más tenue o los temporizadores programables, que buscan integrarse de manera más natural al uso cotidiano, especialmente en horarios nocturnos o de descanso.

De esta manera, la evolución de la tecnología infrarroja no solo apunta a mejorar el rendimiento térmico, sino también a acompañar nuevas formas de habitar los espacios, donde la comodidad y el control a distancia adquieren cada vez más protagonismo.