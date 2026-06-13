La creciente adopción de Bitcoin, junto a las ganancias sorprendentes de algunos inversores, incrementan el interés por las criptomonedas y el uso de billeteras. En este sentido, una distinción a tener en cuenta es la que existe entre “billeteras frías” y “calientes”.

Antes de profundizar en el tema conviene aclarar un concepto que, a veces, genera confusión: las criptomonedas no “viven” en ninguna billetera. Los bitcoins, los ethers o “dólares cripto” existen en la blockchain, que es una red descentralizada y pública. Lo que las billeteras guardan son las claves privadas, es decir, las contraseñas que demuestran que esos fondos son de uno y que permiten moverlos.

Una billetera fría, también llamada cold wallet o hardware wallet, es un dispositivo físico que almacena esas claves fuera de internet. No tiene conexión permanente a la red. En términos simples: es como una caja fuerte que uno puede guardar en su casa, en lugar de dejar los ahorros en una cuenta online.

La diferencia con una billetera “caliente” (la app de un exchange, MetaMask, o cualquier aplicación conectada a internet) es precisamente esa desconexión. Paula Vigliano, cofounder de Pala Blockchain, lo resume con claridad: “Una billetera fría es un dispositivo que guarda las claves de acceso a tus criptomonedas fuera de internet. La diferencia con una billetera caliente es justamente esa: la fría está desconectada, y por eso es mucho más difícil de hackear”.

Físicamente, la mayoría de estos dispositivos se parecen a un pendrive. Se conectan por USB (o, en algunos modelos, por Bluetooth) sólo cuando se quiere firmar una transacción, y se desconectan inmediatamente después.

Una hardware wallet puede proteger los ahorros en Bitcoin de manera offline. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Billeteras frías: sus ventajas y desventajas

La principal ventaja de una billetera fría es la seguridad. Al mantenerse fuera de línea, queda fuera del alcance de hackeos remotos, virus y estafas que afectan a las billeteras conectadas a internet. No es una protección teórica: en la historia de las criptomonedas, los exchanges han sido hackeados y millones de dólares en activos digitales se perdieron por ataques a billeteras calientes.

La segunda ventaja es el control real sobre los fondos. Cuando las criptomonedas están en un exchange, técnicamente no son del usuario: son del exchange, que promete devolvérselas cuando las necesite. Si el exchange quiebra –como ocurrió con FTX en 2022– se puede perder el acceso. Con una billetera fría, el usuario es el único custodio de sus claves.

Pero las desventajas también existen. “Para operar tenés que conectar el dispositivo y confirmar manualmente, así que no sirve para quien compra y vende seguido”, señala Vigliano. La otra gran desventaja es que la responsabilidad recae cien por ciento sobre el usuario.

Si se pierde el dispositivo y la frase de recuperación, no hay soporte técnico que pueda ayudar: los fondos desaparecen para siempre.

Si alguna vez perdieron un pendrive que apareció años después, algo parecido puede pasar con una cold wallet. Así que hay que tener mucho cuidado con su preservación.

A quién le conviene una billetera de hardware

Vigliano es directa al momento de describir el perfil ideal del usuario de billeteras frías: “Le conviene, sobre todo, a quien tiene una mirada de mediano y largo plazo y maneja montos que justifican un cuidado extra. Si alguien va a sostener una posición importante en cripto y no la va a mover seguido, la billetera fría es la opción más sensata: es el equivalente a guardar los ahorros en una caja fuerte en lugar de andar con todo en el bolsillo”.

El perfil opuesto también queda bien definido. “Para el que recién arranca con montos chicos u opera todos los días, una billetera caliente bien configurada suele ser suficiente”, agrega la especialista de Pala Blockchain. Y ofrece una recomendación concreta para quienes tienen más exposición: “Lo más habitual, y lo más recomendable, es combinar las dos: la mayor parte de los ahorros en frío y una porción menor en caliente para el uso cotidiano”.

Las billeteras frías, ¿son solo para expertos?

Hace unos años, las billeteras frías eran territorio casi exclusivo de usuarios técnicos. Ese panorama cambió. “Hoy, estas billeteras cripto se parecen bastante a configurar un celular nuevo: te guían paso a paso. Cualquier persona con paciencia y ganas de aprender lo básico puede usar una”, dice Vigliano.

Sin embargo, hay un aspecto innegociable. “Hay que entender bien cómo respaldar la frase de recuperación, que son las palabras que permiten restaurar el acceso, y guardarla en un lugar seguro y offline. No es algo complejo, pero sí requiere responsabilidad de no perder las claves”.

Esa frase de recuperación, también llamada seed phrase, es una secuencia de 12 o 24 palabras que se genera durante la configuración inicial y que nunca debe fotografiarse ni guardarse en una computadora conectada a internet. Si el dispositivo se rompe o se pierde, esas palabras permiten recuperar el acceso completo a los fondos desde otro dispositivo compatible.

Un billetera fría de criptomonedas es un dispositivo físico que parece, pero no es, un pendrive. Shutterstock

Cuánto cuesta una billetera fría

En Argentina, estos dispositivos se consiguen fácilmente en Mercado Libre y en algunas otras tiendas. Los precios varían según el modelo y las funcionalidades. A junio de 2026, estos son tres modelos representativos del mercado:

Ledger Nano S Plus. Es el modelo de entrada vigente de Ledger y el sucesor del Nano S original, que fue discontinuado. Soporta más de 5.000 Es el modelo de entrada vigente de Ledger y el sucesor del Nano S original, que fue discontinuado. Soporta más de 5.000 criptomonedas , tiene pantalla OLED y se conecta por USB. Su interfaz, Ledger Live, es considerada una de las más intuitivas del mercado. Incluye soporte para NFT y DeFi. En Argentina ronda En Argentina, su precio ronda los $ 160.000.

Trezor One. Es el modelo de entrada de la marca checa Trezor, pionera en hardware wallets. Soporta más de 1.000 criptomonedas y tokens y es considerado el de mejor relación costo-beneficio del mercado. Ideal para quien quiere iniciarse sin una inversión alta. En Argentina se consigue alrededor de los $ 100.000.

BitBox 02. Fabricado en Suiza por Shift Crypto, es una alternativa costosa, pero valorada por usuarios más avanzados. Su arquitectura de doble chip le permite usar un chip seguro manteniéndose de código abierto, lo que favorece la transparencia y la auditoría independiente. Soporta Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas. Su precio en el país ronda los $ 800.000.

Dado que estos dispositivos son importados y los precios varían con el tipo de cambio, conviene verificar los valores al momento de la compra. Lo que no varía es la recomendación de adquirirlos siempre en distribuidores oficiales y nunca de segunda mano, ya que un dispositivo manipulado podría comprometer la seguridad de los fondos.