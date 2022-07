Cómo hacen las empresas para crecer pese al cepo a la importación y el dólar alto

El nuevo cepo a las importaciones y la subida del dólar blue, como consecuencia de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, afectó de lleno a la industria de logística, servicios y comercio exterior. Para las empresas, la clave es reconvertirse, sobre todo, en tiempos de pandemia

Durante el evento de CEO Profile organizado por el diario El Cronista y la revista Apertura, los ejecutivos de Globant, Aeropuertos Argentina 2000, CIMC Delfin Group y Parallel -empresa importadora de la popular marca de termos Stanley- contaron las estrategias para enfrentar las nuevas medidas del Banco Central.

Wanda Weigert, directora ejecutiva de Globant en el país, aseguró que la transformación digital es constante y no se puede detener, y que las compañías deben subirse a la ola.

"Ayudamos a las organizaciones a usar las nuevas tecnologías. Básicamente a hablar con su público a través de los nuevos canales" , remarcó la ejecutiva.

Wanda Weigert, directora ejecutiva de Globant en el país

Globant no es una empresa de consumo masivo pero está detrás de las grandes marcas. "La gestión de los juegos de los parques de Disney la hicimos nosotros", ilustró.

La CEO, que tiene más de 18 años en la compañía, contó que su principal desafío es seguir creciendo. "En la Argentina, somos 5500 empleados. El objetivo a mediano plazo es incorporar 15.000 más en los próximos años. Hoy, tenemos 12 oficinas en el mundo y queremos seguir expandiendo la marca", agregó.

Con respecto a los objetivos para la Argentina " vamos a abrir oficinas en Ushuaia; queremos seguir llevando oportunidades. Hay que seguir ampliando la base de talento" , explicó.

Por su parte, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, contó el proceso que atravesó la compañía durante la pandemia.

"La llegada del Covid fue un proceso muy grande. Durante seis meses, no tuvimos un solo pasajero. Tenemos una estructura de 2700 empleados y estaba claro que lo que teníamos que hacer era defender la fuente de trabajo y, después, pensar en seguir vivos con proveedores, clientes y toda la estructura", describió al situación de hace apenas dos años.

Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000

Durante este proceso, la empresa, que opera en 35 aeropuertos de todo el país, apostó a modificar el aeroparque Jorge Newbery. "Inauguramos un nuevo estacionamiento, un área de pre-check-in, una nueva área comercial y un espacio especial para los egresados. Queremos que los aeropuertos sean una fiesta", dijo.

Para este año, la proyección apunta a recuperarse a los números pre-pandemia. "Hicimos intercambios de deuda, eso salió muy bien. Hoy, estamos camino a la recuperación", agregó.

Con respecto a la rentabilidad, prevé que, si los números siguen creciendo, para este año y el que viene, "deberíamos tener rentabilidad positiva".

La falta de gasoil y el aumento del combustible impactó en todas sus terminales. "Son problemas que transitamos en muchos de los aeropuertos como la falta de productos en los duty free. Hoy, vemos una recuperación", finalizó.

Las trabas a las importaciones que en las últimas semanas se endurecieron y el alza del dólar blue impacta de lleno en la industria. Para Romina Parquet, CEO, CIMC Delfin Group, "hay que buscar estrategia para enfrentar las nuevas resoluciones".

Romina Parquet, CEO de CIMC Delfin Group

La CEO está hoy enfocada en las nuevas unidades de negocios. " Nosotros nos dedicamos a productos y servicios vinculados a la energía y logística . Para el área de logística, el holding adquirió 70 grupos. Compró una empresa que se dedica a la logística de e-commerce", contó la ejecutiva.

La empresa reconoce que "la importación de contenedores hoy está frenada. Estamos afectados como nuestros clientes e iremos viendo cómo se va resolviendo. La Argentina es un país de oportunidades y problemas constantes. Los argentinos tenemos una manera de re-adaptarnos", explicó.

Durante el evento, la CEO aseguró que este tipo de normativas afectan a la industria. "No nos dejan trabajar tranquilos. No podemos desarrollar nuestro trabajo, dar tranquilidad a la gente. Es innecesario. No digo que gobernar sea fácil, pero no se gobierna prohibiendo la importación y el trabajo. Hay un discurso muy confuso".

Por su parte, Facundo Mendizábal, presidente de Parallel, empresa que trajo la prestigiosa marca de termos Stanley a la Argentina y, anteriormente, hizo lo mismo con Avent -dedicada a productos de primera infancia-, explicó que la firma no es sólo importadora. "Trabajamos codo a codo con las marcas según sus necesidades. Con Stanley, por ejemplo, pudimos hacer un mate, una bombilla y un pico cebador", ejemplificó.

Facundo Mendizábal, CEO de Parallel

La empresa hizo recientemente un acuerdo con Unilever y comercializa en el país la marca de perfumes y desodorantes Impulse, con el objetivo sumar 1800 puntos de venta a los 14.000 que tiene la multinacional.

Para la empresa, el cepo a las importaciones es una clara complicación. Pero, también, pueden ser una oportunidad para abordar nuevos mercados. "Trabajamos con una estructura horizontal. Buscamos que la empresa sea flexible", explicó y dejó en claro que "reconvertirse es la clave".