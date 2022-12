Venta de empresas argentinas: extranjeros son los que más compraron y buscan sectores clave para 2023

Pese al cepo y la persistencia de la crisis económica, el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) tuvo una recuperación en lo que va de 2022, en relación con los últimos dos años. Hasta el momento, se registraron 83 operaciones confirmadas, por un monto de u$s 3750 millones.

Además, hay 15 deals anunciados por u$s 200 millones que aún no se terminaron de concretar, según un informe realizado por la consultora First Capital Group. De esta manera, el número se acerca a los valores históricos de alrededor de 100 transacciones anuales.

En el 63% de los casos, los compradores fueron extranjeros, lo que refleja un incremento de 13 puntos porcentuales respecto de 2021, detalla el documento. Estas inversiones se destinaron principalmente a los sectores de tecnología. y adquisiciones de activos y concesiones de explotación de litio y cobre .

"Lo que notamos es que hay compañías extranjeras que tienen un exceso de pesos que no pueden girar a sus casas matrices. Entonces, buscan oportunidades dentro del país que, de alguna manera, les permitan dolarizar ese dinero. Los activos argentinos están muy baratos", explicó Miguel Arrigoni, CEO de First.

En el segmento de vendedores, 74% de los deals tuvo origen en vendedores nacionales, mientras que, en términos de montos de transacción, se observa que las ventas con dueños de origen extranjero fueron el 57% de las operaciones. La salida del país de inversores extranjeros se da en un contexto de reestructuraciones de negocio a nivel regional y global, efectos de la pandemia y la volatilidad macroeconómica, detalló el documento.

Agro, energía, minería, tecnología y banca y finanzas son los principales sectores que animaron el mercado local de M&A. La mayoría de ellos todavía tienen atractivo porque sus ingresos están atados a las exportaciones y, por lo tanto, al dólar.

Expectativas

"Estamos frente a un inminente cambio de gobierno y, posiblemente, de signo político. Sin embargo, no vemos que haya una expectativa de que mejoren las condiciones ni que haya inversores que piensen que hoy pueden comprar muy barato y que en un par de años ese activo se revalorice. No se ve ningún plan sólido para salir de la situación económica actual", agregó Arrigoni.

El especialista indicó que aún es muy difícil hacer pronósticos para el año próximo. Dependerá, en gran medida de lo que suceda con la macro y de las medidas que se puedan anticipar del gobierno que asuma el 10 de diciembre.

"Por ahora los equipos económicos tiraron señales, pero lo que se necesita es un mensaje claro de qué quieren hacer y hacia dónde van a ir. Sin eso, es muy difícil que se tomen grandes decisiones", expresó.

Los principales deals de 2022

Agro

Liag Argentina , compañía fundada por la familia Australiana Kahlbetzer, fue adquirida por la familia Bartolomé, accionistas del Grupo Don Mario (GDM). En dicha operación First Capital Group participó como asesor financiero de la vendedora. Es uno de los deals c on mayor relevancia en el sector agropecuario en la última década. Monto: u$s 195 millones.

, compañía fundada por la familia Australiana Kahlbetzer, fue adquirida por la familia Bartolomé, accionistas del Grupo Don Mario (GDM). En dicha operación First Capital Group participó como asesor financiero de la vendedora. Es uno de los on mayor relevancia en el sector agropecuario en la última década. Bayer en un marco de reorientación de inversiones en América Latina vendió su participación en Biagro S.A , productora de inoculantes y productos biológicos a la compañía brasileña Simbiose Agro. Monto no anunciado.

en un marco de reorientación de inversiones en América Latina , productora de inoculantes y productos biológicos a la compañía brasileña Simbiose Agro. La compañía de Luxemburgo, Adecoagro , empresa líder en producción de alimentos y energías renovables, adquirió la totalidad del negocio arrocero de Viterra en Argentina , compra conjunta con operaciones en Uruguay. Monto: u$s 18 millones .

, empresa líder en producción de alimentos y energías renovables, , compra conjunta con operaciones en Uruguay. . La compañía española Wofco (Worlwide Fishing Company) adquirió el 45% del paquete accionario del Grupo Conarpesa, empresa pesquera dedicada a la extracción y elaborados de langostino salvaje. Monto no anunciado.

Alimentos y Bebidas:

Georgalos recompró marcas, entre ellas la reconocida Mantecol, en conjunto con su planta de elaboración en Victoria al Grupo Mondelez. Mantecol había sido vendida por Georgalos en el año 2001. Monto no anunciado. Lamb Weston International, empresa estadounidense fabricante de papas fritas congeladas, adquirió una participación del 40 % en el joint venture que mantiene desde el año 2019 con la empresa argentina Sociedad Comercial del Plata. Monto: u$s 42 millones. CCU de Chile compra el 49% de la participación de Aguas Danone, como parte de una alianza estratégica de ambas compañías en Argentina. La transacción representa el ingreso de CCU a una nueva categoría de bebidas en Argentina en el que también participa su rival Cervecería y Maltería Quilmes. También incluye el negocio de aguas minerales, aguas saborizadas y jugos en polvo con sus marcas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío. Monto no anunciado.

Tecnología/E-Commerce

Technisys , compañía desarrolladora de software con foco en banca digital fue adquirida por la californiana SoFi Technologies Inc. Monto: u$s 1100 millones .

, compañía desarrolladora de software con foco en banca digital . Lumina Américas , empresa de soluciones de software de alto rendimiento fue adquirida por Matba Rofex , mercado de contratos y futuros.- Monto no anunciado

, empresa de soluciones de software de alto rendimiento , mercado de contratos y futuros.- Monto no anunciado El grupo líder a nivel mundial en plataformas de ventas Lifull Connect, adquirió la plataforma inmobiliaria de OLX, Properati . - Monto no anunciado.

. - Monto no anunciado. Bookaway Group plataformas de reserva y software operativo para operadores de ferries y autobuses interurbanos originario de Estados Unidos, adquiere la plataforma de reservas de viajes Plataforma 10 . Monto no anunciado.

plataformas de reserva y software operativo para operadores de ferries y autobuses interurbanos originario de Estados Unidos, . Monto no anunciado. La canadiense Mobi724 Global Solutions, facilitador de soluciones fintech adquirió el total accionario de Avenida Compras a Avenida Inc. Monto: u$s 10 millones.

Minería

Lithea Inc de la compañía canadiense LSC Lithium B.V vendió su mayoría accionaria a la compañía china Ganfeng Lithium Co. Lithea Inc posee derechos sobre lagunas de sal de litio en la provincia de Salta. Con esta compra Ganfeng proveedor de baterías de litio para automóviles reforzara su posicionamiento global. Monto: u$s 962 millones.

de la compañía canadiense LSC Lithium B.V posee derechos sobre lagunas de sal de litio en la provincia de Salta. Con esta compra Ganfeng proveedor de baterías de litio para automóviles reforzara su posicionamiento global. Monto: u$s 962 millones. La compañía Suiza, Glencore, adquirió el 18,5% de la participación accionaria en la compañía estadounidense Newport en el Proyecto Mara de Catamarca . De esta forma, Glencore amplía su porción al 43,75% en dicho proyecto y será el único socio de la compañía canadiense Yamana Gold que cuenta con el 56,25% y es el actual operador. Monto: u$s 174,9 millones.

. De esta forma, Glencore amplía su porción al 43,75% en dicho proyecto y será el único socio de la compañía canadiense Yamana Gold que cuenta con el 56,25% y es el actual operador. Monto: u$s 174,9 millones. Zangge Mining Investment. productora de litio, fertilizantes y productos químicos de China, adquirió el 65% del proyecto de litio Laguna Verde en Catamarca a la compañía canadiense Ultra Lithium. Dicho acuerdo incluye la operación de Ultra Lithium en Argentina. Monto: u$s 50 millones.

productora de litio, fertilizantes y productos químicos de China, en Catamarca a la compañía canadiense Ultra Lithium. Dicho acuerdo incluye la operación de Ultra Lithium en Argentina. Monto: u$s 50 millones. Navion Capital, empresa canadiense, firmó la adquisición de NOA Lithium Brines. Dicha adquisición le permitirá a Navion Capital, los derechos de explotación de los cuatro proyectos que NOA posee en Salta. Monto: u$s 35 millones.

Petróleo & Gas

Vista Oil cerró el acuerdo de adquisición de los yacimientos Aguada Federal y Bandurria de Vaca Muerta , con la compra del 50% restante del paquete accionario a Wintershall. De esta forma se convierte en el único controlante de dichos yacimientos. Monto: u$s 140 millones.

, con la compra del 50% restante del paquete accionario a Wintershall. De esta forma se convierte en el único controlante de dichos yacimientos. Monto: u$s 140 millones. Crown Point , compañía de internacional de explotación y desarrollo de petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá, adquirió el 50% de concesión de explotación de Puesto Pozo Cercado Oriental en Mendoza a la Petrolera Aconcagua , que vendió dicha porción accionaria pero seguirá como controlante de la concesión. Monto: u$s 12 millones.

, compañía de internacional de explotación y desarrollo de petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá, , que vendió dicha porción accionaria pero seguirá como controlante de la concesión. Monto: u$s 12 millones. Centaurus Energy, compañía canadiense que anuncio su salida del país en 2021 a través de la venta de su totalidad de activos a la estadounidense Humble Energy, cerró la cesión de su concesión en Coirón Amargo Sureste a Pan American Energy. acuerdo que era determinante para la concreción de la operación de venta de los activos de Centaurus (Magdalena Energy Argentina) en el país. - Monto no anunciado.

Energía

SCC Power, del Reino Unido, accionista mayoritario de MSU Energy, concretó la adquisición de activos energéticos (cuatro estaciones de generación de energía con capacidad de 737Mw) de la empresa Stoneway Capital Corporation. Monto: u$s 527 millones.

del Reino Unido, accionista mayoritario de MSU Energy, (cuatro estaciones de generación de energía con capacidad de 737Mw) de la empresa Stoneway Capital Corporation. Monto: u$s 527 millones. Techint adquirió la totalidad del paquete accionario de Vientos de Olavarría a Eoliasur , empresa que posee derechos de construcción de un parque eólico de 24 aerogeneradores de un total de 100,8 Mw. Dicho adquisición se encuadra en una estrategia de posicionamiento de la empresa en el sector de energías renovables que inicio con la compra por parte de Tenaris a Tecpetrol del parque Buena Ventura. Monto: u$s 1 millón.

, empresa que posee derechos de construcción de un parque eólico de 24 aerogeneradores de un total de 100,8 Mw. Dicho adquisición se encuadra en una estrategia de posicionamiento de la empresa en el sector de energías renovables que inicio con la compra por parte de Tenaris a Tecpetrol del parque Buena Ventura. Monto: u$s 1 millón. Pampa Energía adquirió el 50% restante del parque Mario Cabreiro Wind Farm a través de la adquisición de Greenwind, obteniendo el total accionario del parque que se encuentra en Bahía Blanca y posee una capacidad energética de 100Mw. Monto: u$s 20,5 millones.

a través de la adquisición de Greenwind, obteniendo el total accionario del parque que se encuentra en Bahía Blanca y posee una capacidad energética de 100Mw. Monto: u$s 20,5 millones. Arcelor Mittal (Acindar) y Petroquímica Comodoro Rivadavia concretaron una asociación estratégica para invertir en el parque eólico San Luis Norte.

Banca y Finanzas

Advent , firma de capital privado estadounidense, adquirió en un acuerdo con bancos locales la compra del 49% del capital de Prisma Medios de Pago , con esta compra completa la totalidad del paquete accionario y el control de la compañía. Prisma es una de las principales empresas de medios de pago de argentina. Monto: u$s 350 millones.

, firma de capital privado estadounidense, , con esta compra completa la totalidad del paquete accionario y el control de la compañía. Prisma es una de las principales empresas de medios de pago de argentina. Monto: u$s 350 millones. Swiss Re AG , firma suiza de seguros, lideró la Serie A de Klimber Latam Corp , empresa desarrolladora de productos de seguros digitales. Para Swiss Re, la inversión en Klimber respalda su compromiso de reducir la brecha de protección de seguros en América Latina, creando un ecosistema digital líder con una insurtech importante en la región - Monto no anunciado.

, firma suiza de seguros, , empresa desarrolladora de productos de seguros digitales. Para Swiss Re, la inversión en Klimber respalda su compromiso de reducir la brecha de protección de seguros en América Latina, creando un ecosistema digital líder con una insurtech importante en la región - Monto no anunciado. Ualá (Bancar Tecnología) adquirió la fintech especializada en préstamos y financiación a comercios Ceibo Créditos y apuesta a la tendencia mundial (BNPL). - Monto no anunciado.

Retail

Nike como parte de su plan de reestructuración de operaciones a nivel mundial vendió sus operaciones en Argentina a la compañía Regency Real Estate Developers , dueña de Northbay International y distribuidora de la marca deportiva en otros países de américa latina - Monto no anunciado.

, dueña de Northbay International y distribuidora de la marca deportiva en otros países de américa latina - Monto no anunciado. Coats , fabricante de hilos de origen británico y dueña de marcas como Cadena y Cisne, anunció su salida de la región (Argentina y Brasil) con la venta de sus operaciones a la empresa Reelpar respaldada por un fondo de origen brasilero - Monto no anunciado.

, fabricante de hilos de origen británico y dueña de marcas como Cadena y Cisne, (Argentina y Brasil) con la venta de sus operaciones a la empresa Reelpar respaldada por un fondo de origen brasilero - Monto no anunciado. Harley-Davidson cedió la representación de su marca en el país al Grupo Simpa, empresa con amplia trayectoria en la distribución de vehículos de dos ruedas en el país y que posee, a su vez, la representación de marcas como CanAm-KTM hace 10 años. - Monto no anunciado.

Comunicaciones

La compañía española Mediapro adquirió los tres canales Fox Sports de Argentina . La operación se dio en el marco de las desinversión de Disney en el país, empresa que compró 21st Century Fox a nivel global. - Monto no anunciado.

. La operación se dio en el marco de las desinversión de Disney en el país, empresa que compró 21st Century Fox a nivel global. - Monto no anunciado. Telecom compro la totalidad del paquete accionario de Negocios y Servicios S.A , prestadora de servicios de internet en la provincia de Mendoza. Telecom anuncio que la adquisición es parte de la estrategia de su despliegue en Mendoza - Monto no anunciado.

, prestadora de servicios de internet en la provincia de Mendoza. Telecom anuncio que la adquisición es parte de la estrategia de su despliegue en Mendoza - Monto no anunciado. El fondo de inversión TowerCo Investments se consolida como nuevo accionista mayoritario de ATIS Group, operadora de torres celulares con clientes como Personal, Movistar, Claro y Directv. TowerCo Investments es un fondo con especial foco de inversión en infraestructura de telecomunicaciones. Monto: u$s 13,7 millones.

Industria