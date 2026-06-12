El Gobierno enviará a la brevedad una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, cuyas modificaciones apuntan a brindar mayor seguridad jurídica y a incentivar a los contribuyentes a exteriorizar los “dólares del colchón”.

Según el anteproyecto de ley al que accedió El Cronista, los principales cambios radican en la eliminación de los parámetros para acceder al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) —ingresos anuales por $ 1000 millones y patrimonio de hasta $ 10.000 millones— y en la flexibilización del concepto de las discrepancias significativas.

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