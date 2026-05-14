El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante duelo entre Brasil y Marruecos, dos selecciones con historias ricas y estilos contrastantes. La Canarinha, con cinco títulos mundiales, busca recuperar su esplendor tras una decepcionante actuación en 2022, mientras que los Leones del Atlas llegan con la moral alta tras alcanzar las semifinales en Catar, marcando un hito para el fútbol africano. Brasil, conocido por su juego ofensivo y atractivo, se enfrentará a un Marruecos que se destaca por su sólida defensa y capacidad de contraataque. La expectativa es alta, ya que ambos equipos prometen un espectáculo vibrante, donde la tradición brasileña se medirá ante la emergente fuerza marroquí, dejando a los aficionados ansiosos por ver quién se llevará la victoria en este apasionante encuentro. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Brasil y Marruecos se jugará el sábado 13 de junio y comenzará a las 19:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Nueva York/NJ en Nueva York, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. El Mundial 2026 se jugará en distintas zonas horarias de Norteamérica, por lo que la hora de cada partido en Argentina dependerá de la sede. En general: En Argentina, el partido entre 19:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.