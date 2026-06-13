Cada cuatro años, el Mundial de fútbol se convierte en una excusa perfecta para reunir a amigos y familiares frente al televisor. El asado, la picada y el mate forman parte de un ritual que se repite en millones de hogares argentinos cada vez que la Selección sale a la cancha.

Sin embargo, sostener esas costumbres es cada vez más costoso. Un relevamiento de la consultora Focus Market analizó la evolución de precios de algunos de los productos más asociados a los encuentros mundialistas desde Sudáfrica 2010 hasta la Copa del Mundo 2026 , y encontró aumentos que, en algunos casos, superaron el 50.000%.

“Los Mundiales de Fútbol han coincidido históricamente en Argentina con elevados niveles de inflación”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market. En ese sentido, recordó que durante Sudáfrica 2010 la inflación anual rondaba el 10,5%, mientras que en Brasil 2014 escaló al 28,3%. Más tarde, Rusia 2018 cerró con una variación de precios del 47,6% anual y, en plena crisis inflacionaria, Qatar 2022 superó el 94%.

Según el especialista, el escenario para 2026 muestra un cambio respecto de los años anteriores. “La inflación interanual se ubica en torno al 32% (lejos de los tres dígitos de años previos), con una inflación mensual aún alta en 2% a 3% mensual pero en clara trayectoria descendente y con proyecciones anuales cercanas al 30% para el año ”, señaló.

Del Mundial de Sudáfrica al de Estados Unidos: cuánto se encareció el ritual mundialista

La comparación realizada por la consultora muestra que el asado fue el producto que más aumentó en términos acumulados entre 2010 y 2026. Los precios variaron de la siguiente manera:

Asado para cuatro personas : pasó de $ 40 a $ 27.385 (+67.402%).

Yerba mate de medio kilo : pasó de $ 5 a $ 2.893 (+54.485%).

Picada para tres personas y hasta seis comensales ocasionales: pasó de $ 147 a $ 49.000 (+33.233%).

Generado con IA.

Cuánto aumentó el asado desde Sudáfrica 2010

Para medir la evolución del asado, Focus Market tomó como referencia una comida para cuatro personas compuesta por asado, vacío, pechito de cerdo y pollo , sin incluir bebidas, ensaladas ni achuras.

Durante el Mundial de Sudáfrica 2010, preparar un asado costaba apenas $ 40. Cuatro años después, en Brasil 2014, el valor había ascendido a $ 102, con una suba del 152%.

La tendencia continuó en Rusia 2018, cuando el costo pasó a $ 258, lo que implicó un incremento adicional del 154%. Sin embargo, el mayor salto se produjo entre Rusia 2018 y Qatar 2022. En ese período, el precio escaló de $ 258 a $ 2.792, un aumento del 979%.

Para el Mundial de 2026, el mismo asado demandará unos $ 27.385, es decir, un 881% más que en Qatar.

La picada multiplicó su precio más de 330 veces

Otro de los clásicos de las reuniones mundialistas es la picada. Según el relevamiento, una picada para tres personas, con capacidad para compartir entre hasta seis, costaba $ 147 durante el Mundial de Sudáfrica.

En Brasil 2014 su valor ascendió a $ 480 (+227%), mientras que para Rusia 2018 llegó a $ 700 (+46%). Sin embargo, el salto más pronunciado se produjo entre Rusia y Qatar, cuando pasó de $ 700 a $ 3.990, registrando una suba del 470%.

De cara a la Copa del Mundo 2026, el costo estimado alcanza los $ 49.000, lo que representa un incremento del 1.128% respecto de 2022.

El mate, otro protagonista de cada Mundial

De acuerdo con Focus Market, un paquete de medio kilo de yerba costaba apenas $ 5 durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, su precio había escalado a $ 27 y, para Rusia 2018, ya alcanzaba los $ 63.

La aceleración inflacionaria se hizo aún más evidente en los años siguientes: en Qatar 2022 el mismo producto llegó a $ 378 y actualmente ronda los $ 2.893.

Fuente: IA

En total, entre 2010 y 2026 la yerba acumuló un aumento del 54.485% , ubicándose como el segundo producto con mayor aumento dentro del relevamiento realizado por la consultora.

Cambiar el televisor para el Mundial también cuesta más

A diferencia de los alimentos y bebidas, los televisores presentan una particularidad. Su evolución de precios no depende exclusivamente de la inflación, sino también de los avances tecnológicos incorporados en cada nueva generación de equipos.

Por ese motivo, Focus Market comparó únicamente los valores registrados entre Qatar 2022 y la actualidad. Según el relevamiento, los Smart TV de 32 pulgadas pasaron de un precio promedio de $ 57.999 a $ 434.150, lo que representa una suba del 648%.

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En el segmento de 43 pulgadas, el valor aumentó de $ 107.499 a $ 580.000 (+439%). Por su parte, los equipos de 50 y 55 pulgadas pasaron de costar $ 244.999 a $ 955.000, con un incremento acumulado del 289%.

Qué esperan las empresas para el Mundial 2026

Más allá de la evolución de los precios, las empresas y comercios suelen ver cada Mundial como una oportunidad para impulsar el consumo.