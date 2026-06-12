A pocos días de que Live Nation adquiriera la participación mayoritaria de Dale Play Live, Federico Lauría adelantó que la próxima etapa de la empresa que trabaja con artistas como Duki, Bizarrap, Emilia y Nicki Nicole incluirá inversiones en estadios, arenas e infraestructura.

La definición llega en medio de una serie de movimientos que marcaron el último año del grupo. A fines de mayo, Live Nation Entertainment, la mayor productora de shows del mundo, anunció la compra de una participación mayoritaria en Dale Play Live. Meses antes, ambas empresas habían firmado junto a DF Entertainment un acuerdo de largo plazo con River Plate para la realización de recitales en el estadio Monumental a partir de 2027.

El contrato contempla un mínimo de 120 fechas durante diez años y derechos comerciales asociados a esos eventos. Para Live Nation, la operación también significó reforzar su presencia en un mercado que considera estratégico dentro de América latina. La compañía estadounidense organiza más de 50.000 eventos por año en alrededor de 50 países y controla Ticketmaster, una de las mayores plataformas de venta de entradas del mundo.

En paralelo, Dale Play avanza junto a Corporación América, brazo inmobiliario del grupo fundado por Eduardo Eurnekian, en la construcción de un estadio cubierto para 12.000 espectadores en Córdoba. El proyecto demandará una inversión cercana a los u$s 50 millones.

Durante una entrevista con Mario Pergolini en el marco de Experiencia Endeavor, el empresario aseguró que uno de los desafíos de los próximos años será sumar espacios capaces de recibir producciones cada vez más grandes.

“Argentina siempre estuvo un paso adelante a nivel cultural y la infraestructura va a ser clave para seguir creciendo”, señaló.

Hoy, el grupo emplea a más de 300 personas entre la Argentina, España y México. Además de la producción de recitales, desarrolla actividades vinculadas al management artístico, discográfico y distintas áreas relacionadas con la industria musical.

La empresa opera en 18 países, produce más de 400 shows por año en 87 ciudades y participa en el lanzamiento de más de 1000 canciones anuales a través de su sello. Entre los artistas que forman parte de su estructura figuran Duki, Bizarrap, Emilia, Nicki Nicole, Milo J, Lali, Andrés Calamaro, Fito Páez y Tan Biónica.

Durante la charla, Lauría también habló sobre el desafío de gestionar una organización cada vez más grande. “Lo más difícil es mantener la cultura cuando la compañía crece”, afirmó.

“Anhelo que la compañía me trascienda”, agregó.

Consultado por Pergolini sobre la situación actual del sector, consideró que la actividad mantiene un buen nivel de demanda, aunque con comportamientos diferentes según el artista y el tipo de espectáculo.

“No todo vende todo, pero la industria está muy bien ”, aseguró.

Según explicó, incluso comenzaron a detectar algunos cambios en los hábitos de compra del público.

“Sentimos pequeños repuntes a principios de mes. Antes no lo veíamos”, indicó.

La inteligencia artificial también formó parte de la conversación. Si bien reconoció que la tecnología tendrá impacto sobre distintos procesos de la actividad, se mostró optimista respecto al futuro de los recitales y las experiencias presenciales.

“Quiero seguir creyendo que la experiencia en vivo y el artista humano van a seguir siendo lo que la gente decida ir a ver”, sostuvo.

También se refirió al alcance internacional de los artistas argentinos y a la manera en que cambiaron las reglas de la industria durante la última década. “Ellos nacieron globales. Nacieron sin fronteras”, afirmó.

Según planteó, las nuevas generaciones crecieron con plataformas digitales que les permiten llegar directamente a audiencias de cualquier parte del mundo, algo impensado para los músicos de otras épocas.

En ese sentido, destacó el momento que atraviesa la música en español y el papel que tuvieron artistas como Bad Bunny en la apertura de nuevos mercados para toda la región.

“Tenemos que empezar a creernos el mercado que somos. Somos 600 millones de hispanohablantes”, concluyó.