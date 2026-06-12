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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 96 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría hasta el martes 16 de junio.
El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.
Tormentas fuertes y lluvias intensas durante cuatro días
Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fuertes tormentas y nevadas en la provincia de Tierra del Fuego, que se extenderán desde el sábado 13 hasta el martes 16 de junio, incluido.
No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo.
El sábado comenzará con lluvias por la madrugada y nevadas por la tarde y noche, cuando la temperatura alcanzará una mínima de 2 grados bajo cero y máxima de 3°.
Mientras que el domingo, subirá dos grados la temperatura, pero habrá lluvias y nevadas durante toda la jornada.
El mal tiempo se extenderá al lunes 15 y martes 16 de junio. Recién el miércoles frenarán las tomentas, aunque el cielo permanecerá nublado.
Cómo estará el clima en Buenos Aires
En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:
- Jueves 11: máxima de 16°C, mínima de 10°C, algo nublado durante la madrugada-mañana y parcialmente nublado durante la tarde-noche.
- Viernes 12: mínima de 7° y máxima de 17°, con un cielo parcialmente nublado.
- Sábado 13: mínima de 8° y máxima de 14°, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.
- Domingo 14: mínima de 3° y máxima de 10°, con el cielo ligeramente nublado.