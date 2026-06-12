Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante al menos 96 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría hasta el martes 16 de junio.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante cuatro días

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan fuertes tormentas y nevadas en la provincia de Tierra del Fuego, que se extenderán desde el sábado 13 hasta el martes 16 de junio, incluido.

Clima en Tierra del Fuego

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo.

El sábado comenzará con lluvias por la madrugada y nevadas por la tarde y noche, cuando la temperatura alcanzará una mínima de 2 grados bajo cero y máxima de 3°.

Mientras que el domingo, subirá dos grados la temperatura, pero habrá lluvias y nevadas durante toda la jornada.

El mal tiempo se extenderá al lunes 15 y martes 16 de junio. Recién el miércoles frenarán las tomentas, aunque el cielo permanecerá nublado.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera: