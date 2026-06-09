El campo de Baradero que durante años perteneció a Marcelo Tinelli volvió al mercado. La propiedad, conocida como El Macondo, se ofrece por casi u$s 3 millones y se encuentra a 138 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

En julio de 2009, distintos medios informaron que el conductor había vendido el establecimiento por u$s 2,5 millones . Ahora, casi dos décadas después, la propiedad vuelve a buscar dueño.

El predio ocupa unas 70 hectáreas y se encuentra a poco más de cuatro kilómetros de la ruta provincial 41. Según la descripción comercial, el acceso al casco principal se realiza a través de un camino interno rodeado de arboledas y con vistas abiertas hacia el río y los campos vecinos.

Cómo es El Macondo

El casco principal se encuentra construido sobre una barranca con vista al río. Cuenta con cocina, living comedor, sala de cine, quincho vidriado y cuatro habitaciones en suite. Dos de ellas tienen vestidor y salida a balcones con vista abierta al paisaje.

A pocos metros se ubica un segundo edificio destinado a huéspedes. Allí funcionan habitaciones adicionales, cocina, espacios de estar, un playroom e invernadero.

La propiedad también cuenta con gimnasio, jacuzzi, sauna y sala de masajes . A eso se suman una pileta climatizada con jacuzzi, una cancha de tenis de polvo de ladrillo y una cancha de fútbol.

El establecimiento también cuenta con una caballeriza diseñada por Adolfo Cambiasso, uno de los jugadores de polo más reconocidos de la Argentina. El espacio tiene nueve boxes para caballos y áreas destinadas al guardado de monturas.

El campo dispone además de muelle propio, amarre para embarcaciones, malacate y una bajada de hormigón para acceso náutico. Desde ahí es posible llegar al Paraná en pocos minutos.

Dentro del predio también hay una plantación de frutales con especies como kiwi, naranja, pomelo, mandarina, quinoto, pera, manzana, durazno y damasco. Además, cuenta con puesto de seguridad y galpones destinados al mantenimiento del establecimiento.

Las propiedades premium donde vivieron otros famosos

El caso más reciente es el del penthouse que durante los años noventa fue el hogar de Susana Giménez en el barrio de Belgrano. La propiedad, ubicada en una torre sobre la calle 3 de Febrero al 1900, estuvo pocos meses en el mercado y se vendió hacia fines de 2025 por una cifra cercana a los u$s 1 millón.

Se trata de un dúplex de unos 400 (m²), distribuido en los pisos 28 y 29, con vistas abiertas al río y a la ciudad, seis ambientes y cuatro baños. A la operación se suma una inversión estimada en unos u$s 400.000 que realizará el nuevo propietario para una refacción integral. Una vez finalizadas las obras, el valor de mercado podría ubicarse en torno a los u$s 1.700.000.

Otro inmueble es la casa donde Carolina ‘Pampita’ Ardohain vivió junto al actor chileno Benjamín Vicuña antes de su separación en 2015. La propiedad está ubicada en la calle Mendoza al 1100, en el Bajo Belgrano, una de las zonas residenciales más buscadas del norte de la Ciudad.

Se desarrolla sobre un terreno de 735 metros cuadrados y cuenta con más de 500 metros cubiertos distribuidos en tres plantas y un subsuelo. Tiene cuatro dormitorios, cinco baños, dos cocheras, living comedor de gran altura, cocina con isla, cava, galería cubierta, jardín y pileta. El inmueble está publicado con un valor de venta cercano a los u$s 2 millones y, para alquiler, el precio ronda los u$s 12.000 mensuales. A lo largo de los últimos años, la casa alternó períodos de venta y alquiler.

También se suma el departamento que Eugenia ‘China’ Suárez puso a la venta en el mes de octubre en el barrio de Palermo. Se trata de un piso de más de 300 metros cuadrados , con siete ambientes y un balcón perimetral que recorre gran parte de la unidad.

La unidad cuenta con un living con ventanales, cocina con doble mesada y comedor diario, lavadero y dependencia de servicio. Tiene dos dormitorios principales en suite con vestidor y otros tres dormitorios adicionales. La propiedad figura en publicaciones con un valor cercano a los u$s 1.300.000 y registra expensas mensuales que rondan los $ 800.000.