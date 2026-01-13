En esta noticia ¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Montevideo del martes, 13 de enero de 2026.