Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 7806 (Perro). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles. Puede indicar que cuentas con apoyo incondicional o que necesitas confiar más en tus instintos para avanzar con seguridad. Si el perro está agresivo o te muerde, podría reflejar conflictos, traición o miedos internos. Un perro perdido o enfermo sugiere distanciamiento afectivo o descuido de relaciones importantes que requieren atención.