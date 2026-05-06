Luego de que la inflación de marzo se ubicara en un 3,4% —la cifra más alta desde marzo de 2025—, las proyecciones para abril sugieren que el guarismo podría situarse hasta un punto por debajo de la última medición. Las consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desaceleró luego de diez meses, algo esperable considerando que marzo suele ser un mes con fuertes aumentos estacionales. Según cálculos preliminares, la inflación de abril fue del 2,5% para EcoGo, mientras que C&T y Equilibra coinciden en que el dato que publicará el INDEC a mediados de mayo será del 2,4%. Esta caída también fue anticipada por los analistas en la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC). Escuchá el capítulo completo