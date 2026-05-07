A pocas semanas del inicio de sus operaciones entre Buenos Aires y Madrid, la española Plus Ultra Líneas Aéreas confirmó a El Cronista que sumará una quinta frecuencia semanal desde julio, tras “el éxito de ventas que superó todas las expectativas” tanto en el mercado argentino como en el español. Tras la política de cielos abiertos impulsada por el gobierno de Javier Milei, el sector aerocomercial sumó nuevas rutas aéreas (50 internacionales y 7 de cabotaje) entre 2024 y principios de 2026. Además, se aumentaron las frecuencias, siguen aterrizando nuevas operadoras de largo radio y hay una mayor conectividad de empresas existentes en el país. En este contexto, Plus Ultra ha decidido incorporar un quinto servicio, con el fin de capitalizar el fuerte crecimiento de la demanda entre ambos países en un contexto récord de conectividad aérea entre Argentina y España, que ya supera los 50 vuelos semanales por sentido. “Las ventas superaron nuestras expectativas y por eso tomamos la decisión de incrementar inmediatamente una quinta frecuencia”, aseguró Hugo Adrián Díaz, country manager de Plus Ultra en la Argentina. Según detalló, el crecimiento se explica por una combinación de turismo, tráfico corporativo y el segmento denominado VFR (“visiting friends and relatives”), integrado principalmente por argentinos residentes en España que mantienen un flujo constante de viajes hacia el país. La compañía sostiene que encontró una oportunidad en un mercado que, pese al crecimiento de pasajeros internacionales, todavía tenía menos oferta directa hacia Madrid que otras ciudades relevantes de la región. “Buenos Aires estaba en inferioridad de condiciones. Bogotá o Nueva York tienen hasta ocho vuelos diarios y más operadores. Buenos Aires tenía menos oferta de la que debía tener”, explicó Díaz. El ejecutivo reveló además que las ventas desde España hacia la Argentina vienen incluso por encima de las emitidas localmente. “Argentina hoy está de moda a nivel global y eso despertó nuevamente el segmento de negocios”, afirmó. De esta forma, Plus Ultra buscará posicionarse como una alternativa “full service” frente a otras compañías que operan la ruta. La empresa remarca que todas sus tarifas incluyen equipaje despachado, comidas y atención telefónica personalizada las 24 horas, sin cargos adicionales. Otro dato que sorprendió a la compañía -que empezará a operar el próximo 24 de mayo- fue la performance de la clase Business. En palabras del directivo, la demanda por los asientos premium “superó totalmente las expectativas”, con tickets que rondan entre u$s 4000 y u$s 4500. “Hoy muchos pasajeros priorizan comodidad en vuelos de 12 o 13 horas y están dispuestos a pagar por esa experiencia”, sostuvo. La operación hacia Buenos Aires representará entre un 20% y un 25% de crecimiento para la compañía a nivel global. Plus Ultra cuenta actualmente con una flota de 10 Airbus A330 y tiene planes de seguir expandiéndose en América latina. En ese marco, Díaz anticipó que el objetivo para 2027 es alcanzar vuelos diarios entre Madrid y Buenos Aires. La aerolínea tampoco descarta avanzar más adelante sobre el interior del país. Mendoza aparece entre los destinos con potencial por su turismo, negocios y tráfico migratorio. Claro está que el escenario internacional suma presión sobre los costos del sector. El fuerte aumento del precio del petróleo y, en especial, del combustible de aviación, llegó a dispararse en abril por encima de los u$s 1800 por tonelada en algunos mercados internacionales. Esto representa más del doble de los valores registrados apenas semanas antes. Aunque en las últimas jornadas el precio comenzó a moderarse -hoy ronda los u$s 700 por tonelada a nivel de referencia internacional-, el combustible sigue siendo uno de los principales factores de presión para las aerolíneas, donde representa hasta el 40% de los costos operativos. Aun así, Díaz aclaró que la situación no modificó los planes de expansión de Plus Ultra en la Argentina. La compañía también apuesta fuerte al canal de agencias de viajes. “Nuestros aliados exclusivos son las agencias y gracias a ellas tuvimos esta muy buena acogida en ventas”, remarcó.