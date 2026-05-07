La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 7 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con las plantas suele simbolizar crecimiento, renovación y conexión con la naturaleza; puede indicar bienestar, nuevos comienzos o la necesidad de nutrir tus proyectos. El estado de las plantas importa: si están verdes y fuertes, auguran prosperidad; si están marchitas, señalan estancamiento o falta de cuidado en áreas de tu vida. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.