Pese a que la semana pasada tuvo movilizaciones y medidas de fuerza durante todos los días de clases, los sindicatos docentes anunciaron un nuevo paro nacional que afectará a los alumnos de todos los niveles. Esta movilización nacional busca “defender la universidad pública, la ciencia” y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Por eso, se convocó a la 4° Marcha Federal Universitaria para la próxima semana con una duración de 24 horas. Además de la comunicación oficial de los sindicatos de Educación universitaria, también se informó que el martes 12 de mayo habrá un paro docente “para movilizar a Plaza de Mayo por la Educación, la Universidad y la Ciencia argentina”. De esta manera, no solo habrá una jornada sin clases en las distintas universidades del país, sino que las escuelas que dependan de instituciones de nivel superior también se podrían ver afectadas. En este marco, el gremio docente exige la “urgente” aplicación de la Ley de Financiamiento 27.795, paritarias libres y la recuperación de los salarios, es decir, del poder adquisitivo que quedó golpeado por la inflación acumulada. Los gremios que sen suma a la comunidad universitaria nacional y convoca a la sociedad en reclamo por la Educación, Universidad Pública y la Ciencia son los siguientes: Los sindicatos ya confirmaron cuáles serán los principales focos de la marcha que marcará los ejes centrales de la concentración: Debido a que el reclamo es por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, todas las universidades nacionales del país adhieren a través del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional): Los alumnos universitarios volvieron a tener clases este lunes 4 de mayo tras una semana entera de paro docente y no docente. No obstante, la actividad se sostendrá hasta el próximo lunes 11 de mayo y el 12 se volverá a interrumpir. La movilización se suma a otras anteriores, ya que durante los últimos días de abril, hubo jornadas intermitentes sin clases. Además, se espera que este quinto mes del año, tengan lugar más días de actividad sindical.