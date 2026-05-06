Las intensas lluvias de la madrugada dejaron una mañana húmeda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el regreso de fuertes tormentas y ráfagas de viento por prolongadas horas. El temporal se llevará la humedad y las nubes negras para dar paso a un fin de semana con mínimas de 7° y máximas de 16°. El clima se mantendrá inestable a lo largo del día con fuertes presencia de lluvias en todo el AMBA. La temperatura oscilará entre los 19° y 21° con chubascos constantes. Para el jueves el pronóstico de tormentas señala que las precipitaciones continuarán, pero esta vez con fuerte presencia de vientos que alcancen los 60 kilómetros por hora. Las localidades bajo alerta son: El viernes amanecerá fresco con 8° y algunos vientos fuertes. La máxima estará en 14°. El SMN advirtió por el ingreso de una ciclogénesis que impactará en diversas provincias con una alta probabilidad de caída de granizo. Las zonas bajo alerta esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora que pueden afectar el arbolado urbano. Las zonas afectadas son: