El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de tormentas con nueves cargadas de agua y actividad eléctrica en 11 provincias del país. Las lluvias serán intensas con hasta 20 milímetros acumulados y vientos inestables que alcanzarán los 50 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe. Según el organismo, la tormenta llegará durante la tarde de este miércoles 4, acompañada por vientos del sector norte y una abundante caída de agua, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros. Las temperaturas se moverán entre los 15°C y 30°C. El SMN indicó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán hasta el viernes o sábado por la noche, dependiendo de cada provincia. Sin embargo, en varias zonas el mal tiempo regresará el domingo por la noche, con nuevas lluvias. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este miércoles. El temporal comenzará a la tarde y se prolongará durante todo el día con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Las localidades más comprometidas serán las ubicadas en el oeste y norte de la provincia, como Pehuajó, General Villegas, Junín, Pergamino y San Pedro. Hacia la noche, el sistema de lluvias se desplazará hacia el este, alcanzando puntos de la costa atlántica. El jueves, las precipitaciones avanzarán hacia el norte bonaerense y alcanzarán a todo el AMBA, acompañadas por ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. Para el viernes, se espera un día mayormente nublado, con chaparrones hacia la noche. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: