El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de agua, que provocará lluvias fuertes y vientos inestables que alcanzarán los 50 km/h. Según informó el organismo, las precipitaciones comenzarán este miércoles por la tarde, acompañadas por tormentas aisladas que afectarán a gran parte del territorio bonaerense. De acuerdo con el mapa del tiempo, las localidades más comprometidas durante la jornada serán las ubicadas en el oeste y norte de la provincia, entre ellas Pehuajó, General Villegas, Junín, Pergamino y San Pedro. Hacia la noche, el sistema de lluvias se desplazará hacia el este, alcanzando puntos de la costa atlántica como San Clemente del Tuyú y San Bernardo. El jueves 5, las precipitaciones avanzarán hacia el norte bonaerense y alcanzarán a todo el AMBA, acompañadas por ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. El cielo permanecerá entre mayormente nublado y nublado, con lluvias y chaparrones aislados durante toda la jornada. Las temperaturas descenderán, con una máxima prevista de apenas 24°C. Para el viernes, se espera un día mayormente nublado, con chaparrones hacia la noche, ráfagas e viento y precipitaciones aisladas. Las temperaturas se ubicarán entre 19°C y 24°C. Los especialistas advierten que este cambio de circulación regional podría generar una crecida del Río de la Plata, estimada para la segunda mitad del jueves y el viernes. Las pleamares podrían superar los 3 metros en los puertos del AMBA. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: