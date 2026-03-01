El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de nubes negras con fuerte actividad eléctrica sobre la provincia de Buenos Aires que traerán una fuerte tormenta. Se esperan lluvias intensas, con acumulados de hasta 20 milímetros, además de vientos intensos del sector noreste. El organismo meteorológico emitió una alerta por el avance de un temporal que ingresará a la provincia de Buenos Aires en los próximos días. La tormenta comenzará a afectar la región sur este domingo y se desplazará progresivamente hacia el norte y el este, alcanzando a distintas localidades. De acuerdo con el mapa del tiempo del Servicio Meteorológico, este domingo las tormentas se iniciarán en Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pigüé. Para el lunes, las precipitaciones avanzarán hacia el norte y este de la provincia, afectando a ciudades como Necochea, Olavarría, San Carlos de Bolívar, 9 de Julio, General Villegas, Junín y Pergamino. El miércoles el mal tiempo alcanzará a la Costa Atlántica, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea. Finalmente, el jueves las lluvias llegarán al norte bonaerense, impactando también en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pesar de las lluvias que afectarán a gran parte de la provincia, la Ciudad de Buenos Aires apenas sentirá el impacto de las tormentas. Se esperan algunas lluvias en la mañana del jueves. El pronóstico extendido es el siguiente: