El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta roja por el ingreso de nubes negras cargadas de actividad eléctrica que traerán tormentas fuertes, ráfagas de viento, granizo y lluvias intensas, con acumulados de hasta 22 milímetros. El organismo meteorológico advirtió por el ingreso de un temporal a las provincias de Córdoba y Santiago del Estero. La tormenta llegó esta mañana con vientos sentido sudeste y abundante caída de agua que alcanzará los 21,8 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 20° y 30°. El SMN informó que el mal clima se prolongará hasta el viernes 6 por la noche. Durante el fin de semana se esperan temperaturas máximas inferiores a los 30°C y un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las tormentas llegarán a Buenos Aires este miércoles 4, con mayor impacto en el sudeste de la provincia. El jueves las lluvias avanzarán hacia el norte e impactarán de lleno en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: