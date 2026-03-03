El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció fuertes tormentas, lluvias intensas y ráfagas de vientos en los próximos días en una zona clave de la República Argentina, por lo que se recomendó a los ciudadanos tomar los recaudos necesarios en estos casos. El organismo meteorológico advirtió las fuertes tormentas para las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca en los próximos días. La Rioja capital presentará tormentas en intensidad variada del martes 3 al jueves 5 de marzo. Este martes habrá una humedad del 60% y con intensas tormentas por la mañana. El SMN advirtió la alerta amarilla en gran parte de la provincia. San Fernando del Valle de Catamarca, capital de Catamarca, presentará tormentas toda la semana: desde el martes 3 de marzo hasta el viernes 6. La capital, al igual que gran parte de la provincia, tiene alerta naranja para este martes: la mínima será de 24°C y la máxima será de 27°C. Durante la mañana las tormentas serán más intensas, mientras que por la tarde-noche se darán de manera aislada. Por la mañana se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h. San Luis capital, por su parte, presentará fuertes tormentas de este miércoles 4 de marzo hasta el viernes 6. El mal tiempo comenzará el miércoles por la tarde-noche con probabilidad de precipitaciones del 40%, que seguirá durante el jueves a la mañana. En la provincia igual rige la alerta amarilla, según el SMN. Cabe destacar que varias provincias padecerán las fuertes tormentas en los próximos días como, por ejemplo, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.